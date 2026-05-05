محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، در ساعات بعدازظهر امروز و اوایل امشب، در برخی نقاط استان همدان رگبار باران همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای از مناطق نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته نیز برخی نقاط استان شاهد رگبار باران و رعد و برق بودند و بیشترین میزان بارش از ایستگاه باران‌سنجی ده‌حیدره نهاوند با ۲۴ میلی‌متر ثبت شده و در داخل شهر همدان، ایستگاه دانشگاه بوعلی یک میلی‌متر بارش را گزارش کرده است.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به شرایط جوی امروز ادامه داد: وزش باد شدید موقت نیز در برخی نقاط استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: از روز چهارشنبه به بعد، آسمان استان عمدتاً قسمتی ابری خواهد بود و فعلاً بارش قابل ملاحظه‌ای برای استان پیش‌بینی نمی‌شود اما در روزهای آینده وزش باد نسبتاً شدید، بیشتر در ساعات بعدازظهر، همراه با غبار رقیق تداوم خواهد داشت.

باقری شکیب همچنین با اشاره به روند دمایی استان اظهار کرد: از امشب به بعد و با کاهش میزان ابر، دماهای کمینه روند کاهشی خواهند داشت، به‌طوری‌که در روزهای پایانی هفته، حداقل دما در برخی نقاط استان به سه تا چهار درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

وی در پایان گفت: روز گذشته، بیشینه دما در شهرستان‌های کبودرآهنگ، نهاوند و فامنین ۲۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و صبح امروز نیز کمینه دما از گل‌تپه با هفت درجه سانتی‌گراد بالای صفر گزارش شد و دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۰ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.