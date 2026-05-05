به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی در سفر به شهرستان بناب با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان با آیت الله سیدی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان بناب دیدار و گفتگو کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در این دیدار با بیان اینکه امروز روحانیت، هیات مذهبی و مساجد می توانند گره گشای مسائل اجتماعی باشند، گفت : مسجد مهمترین پایگاه دینی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه است که روحانیت، هیات مذهبی و بسیج در این راستا می توانند با همکاری یکدیگر گره گشای مشکلات و آسیب های اجتماعی خانواده ها باشند.

حجت الاسلام اصل نژادی با حضور در بیت آیت الله بنابی ضمن دیدار با ایشان گفت : حوزه علمیه بناب یکی از ظرفیت های مهم و غنی علمی و فرهنگی کشورمان است که می توان از این پتانسیل در راستای تاسیس و توسعه مدارس قرآنی بهره برد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همچنین با حضور در منزل شهید حجت خانی از شهدای بنابی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بویژه شهدای جنگ رمضان، از صبر، ایثارگری و استقامت خانواده این شهید بزرگوار تقدیر کرد و گفت: جنگ رمضان پس از جنگ احد، جنگ مستقیمی بین مسلمانان و یهودیان بود که به واقع یک جنگ سرنوشت ساز با شیطان و فرزندان او بود که به حول و قوه الهی مهمترین دستاورد های ما در این جنگ مقاومت مردم، همدلی و ایثار بود.