۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

اصل‌نژادی: جهانیان نظاره گر تبدیل ایران اسلامی به یک قدرت جهانی هستند

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ایثار و ایستادگی مردم مقاوم کشورمان، گفت: جهانیان نظاره‌گر تبدیل ایران اسلامی به یک قدرت جهانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی صبح سه‌شنبه در جریان سفر به شهرستان های آذرشهر و بناب با خانواده شهید سلمان کارگر از شهدای گرانقدر جنگ رمضان در شهرستان آذرشهر و نیز خانواده شهید اسماعیل نامور از شهدای بنابی جنگ رمضان دیدار و از ایثار و فداکاری آنها در حفظ و حراست از ارزش ها و آرمان های کشور و انقلاب اسلامی تجلیل کرد.

اصل نژادی در این دیدارها تصریح کرد: شهید مقامی والا در عرش ملکوت دارد و طبق احادیث و آیات، حاضر و ناظر بر اعمال ما و واسطه خیر برای ما اهل دنیا هستند و در این بین خانواده شهید در عین تحمل غم و دشواری های از دست دادن عزیز، وظیفه و رسالتی سنگین نیز به واسطه خانواده شهید بودن بر عهده دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: در جنگ اخیر پاکترین انسان ها و حزب الله در مقابل شقی ترین انسان ها و جنود شیطان ایستاده اند و بی تردید نصرت الهی با جبهه حق خواهد بود و به برکت خون همه شهیدان و ایثار و ایستادگی مردم مقاوم کشورمان، جهانیان نظاره گر تبدیل ایران اسلامی به یک قدرت جهانی هستند.

