۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

تکریم خادمان اعتکاف بانوان تبریز توسط تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

تبریز- آئین تکریم مسئولان و عوامل برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بانوان تبریز با عنوان «رویداد خادمان نور» در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی صبح یکشنبه در این آئین گفت: خداوند متعال عاشق بندگان خود است و اگر آدمی عمق و ماهیت این محبت الهی را درک می کرد، زندگی دنیا شکل دیگری بخود خواهد گرفت.

حجت الاسلام سیدحسن اصل نژادی اظهار داشت: بی تردید مراسم و برنامه های معنوی چون اعتکاف واسطه حصول این خیر و ارتباط معنوی بین بنده و خدای متعال است و مسئولان برگزاری چنین مراسمی بدون شک مورد عنایات ویژه الهی هستند که توفیق خادمی در چنین مراسم معنوی و انسان سازی را یافته اند.

