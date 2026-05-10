تکریم خادمان اعتکاف بانوان تبریز توسط تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی صبح یکشنبه در این آئین گفت: خداوند متعال عاشق بندگان خود است و اگر آدمی عمق و ماهیت این محبت الهی را درک می کرد، زندگی دنیا شکل دیگری بخود خواهد گرفت.

حجت الاسلام سیدحسن اصل نژادی اظهار داشت: بی تردید مراسم و برنامه های معنوی چون اعتکاف واسطه حصول این خیر و ارتباط معنوی بین بنده و خدای متعال است و مسئولان برگزاری چنین مراسمی بدون شک مورد عنایات ویژه الهی هستند که توفیق خادمی در چنین مراسم معنوی و انسان سازی را یافته اند.