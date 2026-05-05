ملاعبدالله یزدی و احیای فرهنگ منطقی در جامعه؛ منطق به مثابه پل وحدت

یادداشت مهمان_حسن عبدی پور ، استاد تاریخ و فرهنگ: ملاعبدالله یزدی یکی از برجستهترین منطقدانان سنت اسلامی و ایرانی، به واسطه آثار ارزشمند خود، نقشی بیبدیل در گسترش دانش منطق و تقویت اندیشه و گفتوگوهای علمی و اجتماعی در جهان اسلام ایفا کرده است. او بهویژه با نگارش کتاب مشهور حاشیه بر شرح تهذیب منطق، یکی از تأثیرگذارترین متون درسی منطق را عرضه کرد که قرنها در حوزههای علمیه و مراکز علمی بهعنوان مرجع علمی تدریس شده است.
تقویت فرهنگ گفتوگو با تأکید بر منطق
علامه ملاعبدالله یزدی متولی آستان علویه، با بهرهگیری از جایگاه برجسته علمی و دینی خود و با تأسی به سیره امامان امامیه، بهویژه امام رضا (ع)، همواره کوشید تا تفکر و اندیشهورزی را بر پایه اصول منطقی استوار سازد. نقش کلیدی او در تربیت طلاب و ترویج دانش منطق، به پرورش نسلی توانا در گفتوگو و استدلال در مواجهه با دیدگاههای گوناگون یاری رساند و به ارتقای سطح مباحثات علمی در جوامع اسلامی کمک شایانی نمود.
پیوند میان ارزشهای دینی و منطق
ملاعبدالله یزدی، بهعنوان متولی آستان علویه، نقشی بنیادی در تقویت ارتباط میان مبانی دینی و اصول استدلال منطقی ایفا کرد. او از طریق آثار خود، بهطور مؤثر ضرورت استفاده از منطق را در تبیین مبانی دینی، پاسخگویی به شبهات و مقابله با افکار مخالف تشریح نمود. این پیوند میان علم منطق و آموزههای دینی، زمینهساز گفتمانهای علمی و اجتماعی هدفمند و سازنده شد.
در دوره تولیت وی، ملاعبدالله یزدی همچنین با تأکید بر وحدت اسلامی، حمایت از حقوق منطقی اقلیتها و تقویت دیپلماسی علمی و سیاسی، تلاش کرد تا اختلافات مذاهب اسلامی را حلوفصل و از بروز نزاع پیشگیری کند. رویکرد او الگویی موفق در استفاده از منطق بهعنوان ابزاری برای ایجاد همگرایی میان مذاهب و ارتقای گفتوگوهای علمی و اجتماعی به شمار میرود.
آثار ملاعبدالله در تربیت علمی و اجتماعی حوزهها
آثار ملاعبدالله یزدی، بهویژه در حوزه دانش منطق، نسلهای متعددی از طلاب و اندیشمندان دینی را برای تربیت مهارتهای استدلالی و استنتاجی آماده کرد. تسلط بر متون منطقی او، نهتنها کیفیت تدریس و تحقیق را در علوم دینی ارتقا داد، بلکه توانایی طلاب را در مناظرههای علمی و اجتماعی افزایش داد. این ویژگی، الهامبخش توسعه گفتمانهای عالمانه و کادرسازی برای گفتوگوهای بینفرهنگی و بینمذهبی بوده است.
ارتباط با دهه کرامت
دهه کرامت، با محوریت کرامت انسانی، گسترش گفتوگو و تقویت وحدت اجتماعی مبتنی بر سیره امام رضا(ع)، فرصتی مغتنم برای بازخوانی آثار منطقی ملاعبدالله یزدی و ترویج میراث علمی او به شمار میرود. با عنایت به نقش کلیدی منطق در شکلدهی گفتمانهای علمی و اجتماعی، بازخوانی آثار این عالم برجسته میتواند به احیای گفتوگوهای سازنده و ارتقای سطح دانش منطقی جامعه یاری رساند. بهرهگیری از این فرصت، ضمن تکریم مقام علمی ملاعبدالله یزدی، گامی مؤثر در راستای اعتلای فرهنگ تفکر نقادانه و استدلالی در جامعه خواهد بود.
منطق، با نقشی بنیادین در تفکر، استدلال و تعاملات اجتماعی، نیازمند توجه ویژه و تلاش مستمر برای توسعه و تعمیق است. عتبات مقدس ایران و عراق، بهعنوان مراکز اصلی ترویج معارف اسلامی، میتوانند از طریق آموزش، پژوهش و ترویج منطق، نهتنها به ارتقای کیفیت دانش عمومی و تخصصی کمک کنند، بلکه جامعه را به سوی تفکری سازندهتر و منصفانهتر سوق دهند. گسترش علم منطق و پیوند آن با حوزههای میانرشتهای، بهویژه در عصر اطلاعات و فناوری، از مهمترین گامها برای مواجهه با چالشهای فکری و فرهنگی دوران معاصر محسوب میشود.
نقش برجسته ملاعبدالله یزدی، بهویژه در جایگاه متولی آستان علویه، در گسترش دانش منطق و توسعه مهارتهای منطقی در تاریخ علمی و فکری اسلام، غیرقابل انکار است. آثار ارزشمند وی، بهویژه در حوزه منطق، پایهای محکم برای استدلالهای دقیق، نظاممند و مؤثر فراهم کرده و تأثیر شگرفی بر تبیین و دفاع از مباحث الهیاتی (دانش کلام) داشته است. منطق به عنوان ابزاری اساسی در کلام، به متکلمان امکان میدهد تا استدلالهای خود را بر اساس اصول علمی، روشمند و قابل دفاع ارائه کنند.
بازخوانی و احیای میراث منطقی ملاعبدالله یزدی، بهویژه در ایام دهه کرامت، میتواند اقدامی ثمربخش در ارتقای مهارتهای گفتوگوی علمی و اجتماعی باشد. این رویکرد، زمینهساز ترویج فرهنگ منطقمحوری در جامعه است و میتواند با گسترش تفکر منطقی و استدلالی، ظرفیتهای علمی جامعه اسلامی را تقویت کند و به توسعه گفتمانهای علمی، اجتماعی و دینی سازنده منجر شود.
