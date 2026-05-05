فرزند شهید خدامی: پدرم معلم عشق و انسانیت بود

نجمه خدامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدرم کارمند آموزش و پرورش بود اما فراتر از شغل اداری، با روحیه‌ای سرشار از ایمان، مهربانی و خدمت، معلم عشق و انسانیت برای همه اطرافیان بود.

معلم بازنشسته و فرزند شهید حسین خدامی گفت: کرد: پدرم شهید حسین خدامی، علاوه بر فعالیت در آموزش و پرورش به صورت افتخاری در سپاه و بسیج نیز خدمت می‌کرد و در خرداد سال ۱۳۶۱ پس از فتح خرمشهر به فیض شهادت نائل شد.

وی از عشق پدرش به آموزش و پرورش نیز چنین بین کرد: شهید خدامی باور داشت معلم ستون جامعه است. همان ابتدای انقلاب وقتی دید دانش‌آموزان دختر و پسر در یک مدرسه تحصیل می‌کنند، خانه‌ خود را برای مدتی در اختیار آموزش و پرورش گذاشت تا بچه‌ها در محیط سالم‌تری درس بخوانند. این روحیه ایثار و دلسوزی باعث شد بیشتر اعضای خانواده نیز به شغل معلمی علاقه‌مند شوند.

خدامی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پدرش گفت: در روز تشییع پدرم، خیابان‌ها پر از مردم بود؛ همکاران، دانش‌آموزان و والدینشان آمدند و از محبت‌ها و کمک‌های او می‌گفتند. یادم هست همه از مهربانی و مردم‌داری او حرف می‌زدند.

معلم بازنشسته و فرزند شهید حسین خدامی گفت: با تأکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: پدرم و امثال او از سر ناچاری یا فقر به جبهه نرفتند؛ آن‌ها برای آرمان و دفاع از کشورشان رفتند. امیدوارم مردم ما قدر خون شهدا را بدانند و بر همان آرمان‌ها و ارزش‌هایی که آن‌ها برایش جان دادند، استوار بمانند.