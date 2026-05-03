نقش معلم فراتر از انتقال اطلاعات است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل معماریانی در مراسم گرامیداشت مقام معلم و یادبود ۶۷ معلم شهید جنگ رمضان ظهر یکشنبه در سالن شهدای سلامت برگزار شد به تبیین جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت پرداخت.

کارشناس دینی با اشاره به تفاوت میان «اجزا» و «ترکیب» در فرآیند آموزش گفت: اگر معلم تنها به انتقال اطلاعات بسنده کند، در واقع نقش واقعی خود را ایفا نکرده است؛ زیرا امروز ابزارهای مختلف می‌توانند اطلاعات را بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند. آنچه نقش معلم را متمایز می‌کند، نحوه ارائه محتوا، ادبیات، لحن، و زمان و شرایط انتقال آن است.

وی افزود: ویژگی‌هایی مانند عدالت، خلاقیت، حکمت، مهربانی، ایثار و فهم متقابل از جمله عوامل انسانی هستند که به فرآیند تعلیم و تربیت معنا می‌بخشند و موجب می‌شوند آموزش صرفاً به انتقال داده محدود نشود، بلکه به شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان منجر شود.

معماریانی با تأکید بر نقش انگیزه‌بخشی معلم گفت: معلم موفق کسی است که انگیزه یادگیری، جایگاه درس خواندن و روش صحیح یادگیری را به دانش‌آموز منتقل کند تا دانش‌آموز در آینده نیز بتواند با مسئولیت‌پذیری و خلاقیت مسیر زندگی خود را ادامه دهد.

کارشناس دینی همچنین به برخی مؤلفه‌های مهم موفقیت در آینده اشاره کرد و گفت: هوش اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و توانایی حل مسئله از مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که معلمان باید در دانش‌آموزان تقویت کنند تا آنان به افرادی اثرگذار در جامعه تبدیل شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کوچک‌ترین رفتار، نگاه یا جمله معلم می‌تواند در آینده دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد و به همین دلیل معلمان باید از هر فرصت برای انتقال ارزش‌ها و الگوهای رفتاری درست استفاده کنند.

معماریانی با تأکید بر اهمیت تجربه‌نگاری در حوزه آموزش گفت: تجربه‌های ارزشمند معلمان پیشکسوت سرمایه‌ای مهم برای نظام آموزشی کشور است و باید ثبت و منتقل شود تا نسل‌های بعدی معلمان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.