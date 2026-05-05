۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

کمبود زیرساختی در حوزه های آموزشی مشهد

مشهد- فرماندار مشهد گفت: این شهرستان در بسیاری از امکانات و زیرساخت های آموزشی با کمبود مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی آیین گرامیداشت روز معلم در مشهد اظهار کرد: در حوزه آموزش استثنایی شهرداری مشهد قول داده بود در سال ۱۴۰۳ هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه را تقبل کند اما به وعده خود عمل نکرد بر این مبنا راه چاره دیگری برای حمل و نقل این دانش آموزان اندیشیده شد.

فرماندار مشهد گفت: امسال ورود مسافر در تعطیلات نوروز به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، نسبت به سال قبل ۶۰ درصد کاهش داشته است از این رپ مشهد با مسایل جدی و خسارات قابل توجهی در حوزه اقتصادی روبرو شده است.

طی این مراسم از ۱۲ معلم دانش آموزان استثنایی که هشت نفرشان در مقیاس کشوری برگزیده بودند قدردانی شد.

همچنین پوستر مدرسه تلویزیونی دانش آموزان با نیازهای خاص امشب در این آیین رونمایی شد.

