مدیران با حضور در صحنه انسجام اجتماعی را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری تربت حیدریه با تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران، حضور آنان در برنامهها و تجمعات مردمی را عامل تقویت روحیه عمومی و ناامیدی دشمنان دانست.
امام جمعه تربت حیدریه افزود: مسئولان باید جایگاه و مسئولیت خود را بهدرستی ایفا کنند، چرا که نسبت به عملکرد خود در برابر خداوند پاسخگو خواهند بود.
وی گفت: زمانی که مردم حضور مسئولان خود را در صحنه میبینند، اعتماد و امید در جامعه افزایش مییابد و این موضوع باعث عقبنشینی و ناامیدی دشمنان خواهد شد.
امام جمعه تربت حیدریه بیان کرد: ترک مسئولیتپذیری و تلاش، پیامدهایی همچون ضعف، فقر و آسیبهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده که هزینه سازش بیش از مقاومت است و عزت و پیشرفت در گرو تلاش، ایستادگی و همراهی با مردم خواهد بود.
