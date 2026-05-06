۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

مدیران با حضور در صحنه انسجام اجتماعی را تقویت کنند

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: مدیران با حضور در صحنه، امید و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری تربت حیدریه با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران، حضور آنان در برنامه‌ها و تجمعات مردمی را عامل تقویت روحیه عمومی و ناامیدی دشمنان دانست.

امام جمعه تربت حیدریه افزود: مسئولان باید جایگاه و مسئولیت خود را به‌درستی ایفا کنند، چرا که نسبت به عملکرد خود در برابر خداوند پاسخگو خواهند بود.

وی گفت: زمانی که مردم حضور مسئولان خود را در صحنه می‌بینند، اعتماد و امید در جامعه افزایش می‌یابد و این موضوع باعث عقب‌نشینی و ناامیدی دشمنان خواهد شد.

امام جمعه تربت حیدریه بیان کرد: ترک مسئولیت‌پذیری و تلاش، پیامدهایی همچون ضعف، فقر و آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تجربه نشان داده که هزینه سازش بیش از مقاومت است و عزت و پیشرفت در گرو تلاش، ایستادگی و همراهی با مردم خواهد بود.

کد مطلب 6822463

