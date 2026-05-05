کمبود نیروی انسانی چالش اصلی آموزش و پرورش قوچان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقریان ظهر سه شنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، کمبود نیروی انسانی را چالش اصلی شهرستان در حوزه آموزش عنوان و اظهار کرد: در مقطع متوسطه اول و دوم نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ ساعت کمبود دبیر داریم.
مدیر آموزش و پرورش قوچان با اشاره به بهرهبرداری از استخر دانشآموزی بیان کرد: این پروژه با پیگیریهای انجامشده و تلاش همکاران حوزه تربیتبدنی و پشتیبانی، با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان از محل تعهدات پیمانکار زودتر از موعد پیشبینیشده و پیش از پایان آبانماه به بهرهبرداری رسید.
وی با یادآوری بهبود وضعیت رفاهی فرهنگیان، گفت: مرکز رفاهی فرهنگیان پس از بررسیهای کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شد و با هزینهای بالغ بر یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بازسازی و تجهیز شده است که در حال حاضر این مرکز با پنج سوئیت و پنج اتاق و ظرفیت ۵۰ نفر آماده خدمترسانی به فرهنگیان، مسافران و شهروندان است.
باقریان از تخصیص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی در قالب سه پروژه عمرانی خبر داد و تصریح کرد: پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه شهید کمالینیا با پیشرفت ۵۰ درصدی روبروست و پیشبینی میشود این مدرسه تا مهر ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد.
مدیر آموزش و پرورش قوچان همچنین به پروژه مجموعه ورزشی فرهنگیان ۳ اشاره کرد و گفت: این طرح بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای استان در سال ۱۴۰۳ با اعتبار اولیه ۵ میلیارد تومان کلید خورد اما در سال ۱۴۰۴ هیچ اعتباری دریافت نکرد که در صورت تأمین اعتبار در سالجاری با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این مجموعه به علت دارا بودن خوابگاه، کمبودهای زیر ساختی و خوابگاهی حوزه تربیتبدنی آموزش و پرورش شهرستان را تا حد زیادی رفع میکند.
باقریان با یادآوری اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، افزود: کلنگزنی دبیرستان آزادی با مشارکت خیرین انجام شده و همچنین پروژههایی نظیر احداث نمازخانه در دبستان صادقی و افتتاح مدارس در مناطق مختلف از جمله مسکن مهر و روستاها در دست اجراست که در مجموع منجر به افزایش حدود ۲۷ کلاس درس تا مهر ۱۴۰۵ خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش قوچان موفقیتهای شاخص قوچان در حوزه فرهنگی را شامل کسب رتبه برتر کشوری توسط پژوهشسرای دانشآموزی باقر العلوم، رتبه برتر استانی در شورای آموزش و پرورش و آموزش های نهضت سوادآموزی برشمرد و ادامه داد: برنامههای فرهنگی نظیر جشن تکلیف یک هزار و ۷۹ دانشآموز دختر به یاد ۱۰۷۹ شهید شهرستان، اعتکاف دانشآموزی با حضور بیش از هزار دانشآموز، جشنوارههای استانی مصباح الهدی برای اولین بار در شهرستان و برگزاری جشن بازنشستگان فرهنگی با حضور ۱۰۸ نفر نیز اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در بخش آموزشی نیز دورههای توانمندسازی معلمان در قالب طرحهای «توانا» و «تابان» برگزار شده است، گفت: ۱۰۰ درصد فرهنگیان شهرستان در این دورهها شرکت کردهاند و تولید محتوای آموزشی نیز در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه دو اتاق تولید محتوا با تجهیزات پیشرفته در اداره و مدرسه دین و دانش در نظر گرفته شده و شش مورد از محتوای تولید شده در سطح کشور و ۱۱ مورد در سطح استان بازنشر شده است.
باقریان از پیگیری پروژه احداث مدرسه عشایری در مراودهتپه خبر داد و بیان کرد: این پروژه با هدف تأمین فضای آموزشی مناسب برای دانشآموزان عشایری در دستور کار قرار دارد و میتواند بخشی از نیازهای این قشر را برطرف کند که پس از اجرای آن دیگر هیچ مدرسه کانکسی در قوچان نخواهیم داشت.
