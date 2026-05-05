دستگیری زورگیر طلا و جواهرات از زن سالخورده در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه کاظم صادقی صبح سه شنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلا و جواهرات از یک بانوی سالخورده در شهرستان بیرجند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، هویت یکی از سارقان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: متهم در ابتدا منکر ارتکاب جرم بود، اما پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به سرقت طلا و جواهرات به ارزش دو میلیارد ریال اعتراف کرد.

صادقی با بیان اینکه اموال مسروقه کشف و به مالباخته تحویل شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.