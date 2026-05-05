عامل انتشار اطلاعات ایست بازرسی شمال تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: با تلاش تیم‌های عملیاتی و اطلاعاتی فاتب، فردی که اطلاعات نقاط ایست بازرسی شمال تهران را جمع‌آوری و در شبکه‌های معاند منتشر می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم اطلاعات مذکور را پیش از انتشار، در گروهی تلگرامی جمع‌آوری و در اختیار ادمین شبکه جاسوسی قرار می‌داد. وی در جریان تحقیقات اذعان داشته که یک سال قبل به عضویت گروهی با پوشش گزارش وضعیت راه‌ها درآمده، اما با آغاز درگیری‌ها، ارسال نقاط ایست بازرسی توسط ادمین گروه مطالبه و نهایتاً در شبکه‌های معاند منتشر می‌شد.

پلیس تاکید کرد: سازمان‌های جاسوسی دشمن از ابزارهای فضای مجازی برای جذب افراد سوء استفاده می‌کنند و هموطنان باید هوشیار باشند و با اراده قوی در کنار وطن برای دفاع از امنیت و آرامش جامعه ایستادگی کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شهروندان خواست هرگونه اقدام مشکوک در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.