به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مسایل و مشکلات حملونقل در گمرک مرز بازرگان، به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد. در این نشست، مسایل فرآیندی و زیرساختی مرز بازرگان و راهکارهای تسهیل و افزایش ظرفیت تردد کامیونهای حمل کالا میان ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، قائمپناه با مرور مصوبات نشست پیشین، بر ضرورت تسهیل و افزایش تردد کامیونهای حمل کالا از مرز بازرگان تأکید کرد و گفت: تسهیل و افزایش تردد کامیونهای حملونقل کالا از این مرز، برای تأمین نیازهای ضروری کشور، یک ضرورت است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به موضوع برداشته شدن بخشی از دیوار مرزی برای تسهیل عبور ترانزیتی افزود: طی هفته آینده، موضوع برداشته شدن بخشی از دیوار مرزی برای عبور ترانزیت با هماهنگی و اخذ مصوبه لازم بررسی و اقدام شود.
قائمپناه در ادامه بر لزوم استقرار شبانهروزی دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی باید بهصورت ۲۴ ساعته در محل حضور داشته باشند و کارها لازم نیست که حتما به تهران ارجاع داده شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حملونقل و کامیونها اشاره کرد و گفت: نماینده وزارت راه در سطح معاون وزیر موظف است تا هفته آینده، با حضور اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، جلسهای برگزار و پیشنهادهای عملیاتی ارائه کند تا هرچه سریعترین موضوع واردات و صادرات در این مرز از طرف ما حل شده باشد تا رئیس جمهور محترم با گفتوگو با رئیس جمهور ترکیه مسایل خارجی را نیز حل کند.
قائم پناه همچنین بر پاسخگویی دستگاهها تأکید و اظهار کرد: در صورت بروز مشکل، دستگاه مسئول باید پاسخگو باشد، پس اگر مشکل از گمرک نباشد و به دستگاهی مانند راه و شهرسازی یا استاندارد مربوط باشد، رئیس همان دستگاه باید علت را توضیح دهد.
وی افزود: این موضوع صرفا محدود به صادرات نیست و در واردات و قرنطینه نیز باید بهصورت واقعی مورد توجه قرار بگیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندها تصریح کرد: دستگاهها باید راهکارهای مشخص و عددی برای دو برابر کردن ظرفیت گمرک ارائه دهند و بهجای تحلیلهای صرفا تئوریک، اقدامات عملی مبتنی بر شرایط واقعی مرز بازرگان را در دستور کار قرار دهند.
نباید تمرکز امور در تهران باشد
قائم پناه همچنین بر تفویض اختیار به واحدهای مستقر در مرز تأکید کرد و گفت: نباید تمرکز امور در تهران باشد. دستگاهها باید اختیارات خود را تا حد امکان به واحدهای مستقر در مرز بازرگان واگذار کنند.
در ادامه این نشست، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت اصلی هماهنگی و اجرای اصلاحات را بر عهده گرفته و با همکاری سایر دستگاهها و بخش خصوصی، نسبت به بازنگری و بهبود فرآیندها اقدام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا هفته آینده، پیشنهاد نهایی برای تسریع امور را ارائه دهد.
بر اساس این گزارش، در مواردی که نیاز به هماهنگی با طرف ترکیه وجود داشته باشد، وزارت امور خارجه پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد. همچنین پس از اجرای موفق این اصلاحات در مرز بازرگان، امکان تعمیم آن به سایر مرزهای کشور بررسی خواهد شد.
در پایان، از همکاری دستگاههای مختلف تقدیر و جلسه با تأکید بر تداوم پیگیریها خاتمه یافت.
شایان ذکر است، این نشست در چارچوب مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین معاون اجرایی رئیسجمهور بهعنوان نماینده ویژه برای حلوفصل مسایل گمرکی و حملونقل مرز بازرگان، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، نهادهای مرتبط و بخش خصوصی برگزار شد.
