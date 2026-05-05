چمران: استفاده از مترو و اتوبوس تا ۲۲ اردیبهشت رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: در چهارصد و هشتمین جلسه شورا، مصوب شد که به منظور تسهیل عبور و مرور شهری برای شهروندان تهرانی در شرایط فعلی، استفاده از اتوبوس و مترو تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت رایگان باشد.

پیش از این نیز طبق مصوبه شورای شهر، استفاده از حمل و نقل عمومی تا امروز، ۱۵ اردیبهشت ماه رایگان بود و امروز، رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس، تمدید شد.پس از پایان این مدت یک هفته ای، در جلسه هفته آینده شورا و با توجه به شرایط کشور، درخصوص تمدید یا عدم تمدید استفاده رایگان از اتوبوس و مترو تصمیم گیری خواهد شد.