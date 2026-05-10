بازتاب فریاد دانش آموزان شهید در رویداد بین المللی «نای میناب»

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: با جنگ تحمیلی سوم، زمان ظهور قدرت جدیدی به نام ایران فرا رسید، در روز نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح، مدرسه شجره طیبه میناب با شش فروند موشک مورد اصابت قرار گرفت و این حادثه روزی بسیار اندوهبار را برای مردم میناب رقم زد و این شهر را کربلایی کرد.

با انجام این جنایت توسط شقی ترین افراد روزگار، این فضای آموزشی به محل پرواز کودکان معصوم تبدیل شد و از آن زمان تاکنون هر یک از هنرمندان با بهره‌گیری از هنر خود آثار بسیار ارزشمندی را در رشته های مختلف با استفاده از تکنیک های جدید آفریده اند تا بلکه از این طریق گوشه ای از دین خود را در این خصوص ادا کرده باشند.

هنرمندان خراسان جنوبی هم همراه با دیگر هنرمندان کشور آثاری را در این زمینه تولید کردند که یکی از این کارها در قالب رویداد بین المللی تجسمی نای میناب در حال برگزاری است.

آغاز ماجرا

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ایده اولیه این رویداد توسط یکی از هنرمندان پیشکسوت استان مطرح شد، هنرمندی که با مشاهده مصیبت‌های وارد شده به خانواده‌ها و معصومیت کودکان، به‌دنبال بستری برای بیان خشم و اندوه هنرمندان بود.

مجید کریمیان تصریح کرد: در انجام این کار از تکنیکی نو و تلفیقی از عکس و نقاشی بهره گرفته شد تا از این طریق مفهومی عمیق و تأثیرگذار به مخاطب منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: در این آثار، هنرمندان با خلق پرتره‌هایی از شهدای این فاجعه و اجرای آن‌ها بر روی اسناد حقوق بشری سازمان‌های ملل، به‌ویژه در حوزه حقوق کودک، تلاش کردند تا تضاد حاکم بر جهان امروز را در زمینه حقوق بشر به تصویر بکشند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی متذکر شد: این آثار در حقیقت اعتراضی هنری به نهادهایی است که با وجود تدوین قوانین و کنوانسیون‌های متعدد درباره حقوق بشر و حقوق کودکان، در عمل نسبت به اجرای آن‌ها بی‌تفاوت هستند.

کریمیان با اشاره به روند ارائه این آثار گفت: این مجموعه ابتدا در قالب نمایشگاهی در حوزه هنری خراسان جنوبی به نمایش گذاشته شد و ادامه در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در میناب و صحن مجلس ارائه خواهد شد و بخشی از این آثار هم در مقابل سفارت سوئیس به‌عنوان حافظ منافع آمریکا، با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت امور خارجه، به نمایش در خواهد آمد.

اجرای ۲۰ اثر زنده

به گفته وی در این مرحله، ۲۰ اثر به‌ صورت زنده توسط هنرمندان اجرا خواهد شد و، صفحات اسناد حقوق کودک در برابر دوربین‌های بین‌المللی پاره شده و آثار هنری بر روی آن‌ها نقش می‌بندد تا با انجام این کار پیام بی‌عملی مدعیان حقوق بشر به‌ صورت نمادین به مخاطبان منتقل شود.

وی اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۵۶ اثر هنری در این رویداد خلق شده که در واقع بازتاب‌ دهنده مظلومیت قربانیان، به‌ویژه کودکان در جنگ تحمیلی سوم است.

کریمیان ادامه داد: در مراحل بعدی، این آثار از طریق ظرفیت‌های وزارت امور خارجه در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته و عواید حاصل از فروش آن‌ها صرف تأسیس مدارس «طیبه» در عرصه بین‌الملل خواهد شد.

کریمیان تاکید کرد: این حرکت مردمی و برخاسته از دغدغه و احساس مسئولیت هنرمندان خراسان جنوبی است و حوزه هنری تنها نقش تسهیل‌گر را در این زمینه برعهده دارد.

خلق ۱۵۶ اثر هنری

مدیر رویداد بین المللی نای میناب هم در ادامه با اشاره به برگزاری بخش استانی این رویداد در خراسان جنوبی گفت: در این راستا ۱۵۶ اثر هنری توسط ۲۱ هنرجویان استان در مدت زمانی کوتاهی خلق شد.

محمد احسان بخش اظهار کرد: این آثار در قالب ترکیبی از هنرهای مختلف مانند گرافیک، عکاسی، آبرنگ و... تولید شده اند، تا روایت هنری متفاوتی از حادثه اندوه بار مدرسه شجره طیبه میناب ارائه شود.

وی ادامه داد: از صفحات اسناد سازمان ملل متحد مربوط به سال ۱۹۷۰، که به ۵۵ سال قبل بر می گردد ، به‌عنوان زمینه این آثار استفاده شد تا متذکر شویم که این نهاد بین‌المللی بیش از پیش به رسالت اصلی خود در دفاع از عدالت و انسان‌دوستی پایبند باشد.

احسان بخش با تاکید بر این که این رویداد بر پایه انگیزه‌های درونی شکل گرفته است، افزود: این کار یک اقدام دلی است و می‌توان گفت هزینه اصلی در انجام این کار هنری، هزینه قلب‌ها و احساس مسئولیت هنرمندان بود.

تهیه نسخه دیحیتال

وی در ادامه با بیان اینکه نسخه دیجیتال این آثار نیز در حال آماده سازی است، اظهار کرد: امید است بتوانیم بخشی از این آثار را به مراکز فرهنگی خارج از کشور ارسال کنیم تا صدای مظلومیت شهدای دانش‌آموز را به گوش جهانیان برسانیم.

احسان‌بخش گفت: این حرکت خود جوش نشانگر بلوغ هنرمندان خراسان جنوبی است و این پیام را به همراه دارد که قوانین برای اجرا وضع شده اند نه برای نقض آنها.

وی هدف از انجام این کار هنری را تبدیل این این رویداد به یک جریان مستمر اعلام کرد تا با ایجاد دبیرخانه‌ای کشوری ، به طور جدی تر در عرصه‌های بین‌المللی در خصوص بازتاب فریاد سکوت این دانش آموزان شهید فعالیت های انجام شود.