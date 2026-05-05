به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه آرادان به مناسبت هفته معلم در محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان از تلاش فرهنگیان برای تربیت نسل آینده کشور تقدیر کرد و ادامه داد: معلمان با تعهد و عشق خود چراغ علم را روشن نگه داشتند.

وی معلمان را از ارکان اصلی پیشرفت جامعه معرفی کرد و توضیح داد: نقش معلم در هدایت و روشن گری نسل جوان امروز بی بدیل و اثر گذار است.

فرماندار آرادان یکی از چالش های مهم این شهرستان را در حوزه آموزش و پرورش کاهش جمعیت دانش آموزی عنوان کرد و افزود: از معلمان انتظار می رود تا با پیگیری مطالب آموزشی برای بهبود شرایط آموزش تلاش کنند.

حسنی با تاکید به اینکه فرهنگیان آرادان کار را با جدیت حتی در فضای مجازی تا کنون ادامه دادند، توضیح داد: با تلاش معلمان حتی در شرایط جنگی چراغ آموزش در این شهرستان خاموش نشدن و به صورت مجازی ادامه دار است.

وی اظهار داشت: با توجه به همدلی موجود در بین دستگاه های اجرایی آرادان برای حمایت از آموزش و پرورش همه معلمان این شهرستان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت تا زحمات همه آن ها به نوعی ارج نهاده شود.