  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

تقدیر دسته‌جمعی از همه معلمان آرادان؛ پایداری آموزش در شرایط سخت جنگ

تقدیر دسته‌جمعی از همه معلمان آرادان؛ پایداری آموزش در شرایط سخت جنگ

آرادان- فرماندار آرادان از برنامه‌ریزی برای تقدیر از تمام فرهنگیان شهرستان خبر داد و گفت: تصمیم داریم این‌بار به‌جای تجلیل از چند معلم نمونه، زحمات همه معلمان را ارج نهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه آرادان به مناسبت هفته معلم در محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان از تلاش فرهنگیان برای تربیت نسل آینده کشور تقدیر کرد و ادامه داد: معلمان با تعهد و عشق خود چراغ علم را روشن نگه داشتند.

وی معلمان را از ارکان اصلی پیشرفت جامعه معرفی کرد و توضیح داد: نقش معلم در هدایت و روشن گری نسل جوان امروز بی بدیل و اثر گذار است.

فرماندار آرادان یکی از چالش های مهم این شهرستان را در حوزه آموزش و پرورش کاهش جمعیت دانش آموزی عنوان کرد و افزود: از معلمان انتظار می رود تا با پیگیری مطالب آموزشی برای بهبود شرایط آموزش تلاش کنند.

حسنی با تاکید به اینکه فرهنگیان آرادان کار را با جدیت حتی در فضای مجازی تا کنون ادامه دادند، توضیح داد: با تلاش معلمان حتی در شرایط جنگی چراغ آموزش در این شهرستان خاموش نشدن و به صورت مجازی ادامه دار است.

وی اظهار داشت: با توجه به همدلی موجود در بین دستگاه های اجرایی آرادان برای حمایت از آموزش و پرورش همه معلمان این شهرستان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت تا زحمات همه آن ها به نوعی ارج نهاده شود.

کد مطلب 6820757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها