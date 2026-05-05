جراره: اعضای کمیسیون آموزش به هرمزگان سفر خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان و دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به سفر نظارتی اعضای این کمیسیون به استان هرمزگان، هم‌زمان با هفته بزرگداشت مقام معلم، جزئیات برنامه‌ها و اهداف این سفر را تشریح کرد.

وی در ابتدا با گرامیداشت هفته معلم اظهار داشت: هفته معلم فرصت مغتنمی است تا ضمن ارج نهادن به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت، یادی کنیم از مجاهدانی که در سنگر علم و دانش، درس ایثار را با خون خود معنا کردند. کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود و با هدف بررسی میدانی وضعیت آموزشی استان هرمزگان، هم‌زمان با این ایام مبارک، میهمان مردم شریف و نجیب این خطه است.

دبیر کمیسیون آموزش مجلس، یکی از اولویت‌های اصلی این سفر را تجدید میثاق با آرمان‌های معلمان شهید و دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: در همین راستا، برنامه‌های ویژه‌ای در شهرستان میناب پیش‌بینی شده است؛ از جمله حضور در مدرسه شجره طیبه و بازدید از این واحد آموزشی که یادآور رشادت‌های دانش‌آموزان شهید این مدرسه است.

جراره افزود: همچنین با حضور در گلزار شهدای میناب و دیدار با خانواده‌های معزز شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، تلاش خواهیم کرد تا یاد و خاطره معلمان شجره طیبه را زنده نگه داشته و دعای خیر این عزیزان را بدرقه راه توسعه آموزشی استان کنیم.

وی در بخش نظارتی و فنی این سفر تصریح کرد: کمیسیون با نگاهی دقیق به چالش‌های موجود در هرمزگان ورود کرده است متأسفانه در برخی نقاط استان همچنان با کمبود زیرساخت‌های آموزشی و فضاهای استاندارد مواجه هستیم هدف ما در این بازدیدها، شناسایی دقیق این گره‌های زیرساختی و تلاش برای تخصیص اعتبارات لازم جهت ارتقای سطح آموزش و کیفیت‌بخشی به فرآیندهای یاددهی-یادگیری است.

دبیر کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: دانش‌آموزان هرمزگانی نباید به دلیل محدودیت‌های فیزیکی، از کیفیت آموزشی نوین باز بمانند.

جراره در ادامه از برگزاری جلسات تخصصی با رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خبر داد و گفت: در این نشست‌ها، موضوعات کلیدی مرتبط با آموزش عالی، دغدغه‌های اساتید و دانشجویان و همچنین راهکارهای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان هرمزگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به این ظرفیت‌ها، تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت و حمایت از هسته‌های فناور و دانش‌بنیان، از اولویت‌های مجلس برای جهش اقتصادی و علمی این منطقه است.

دبیر کمیسیون آموزش مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد این سفر نظارتی به مصوبات کارگشایی منجر شود که ثمره آن، برقراری عدالت آموزشی و رشد علمی در جای‌جای این استان پرافتخار باشد.