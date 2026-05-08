مرادی: پارک علم و فناوری ۵۰ هکتاری هرمزگان در انتظار حمایت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی، در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رؤسای دانشگاههای استان، به تشریح مهمترین چالشهای حوزه آموزش عالی استان و مطالبات مطرحشده در این نشست پرداخت.
وی با اشاره به برگزاری این جلسه پس از بازدید میدانی اعضای کمیسیون از میناب، اظهار داشت: این جلسه فرصت مغتنمی برای انتقال مستقیم مسائل و دغدغههای مزمن دانشگاههای استان و همچنین مطالبات بهحق دانشجویان و فناوران به نمایندگان مجلس بود.
مرادی با تأکید بر ضرورت چابکسازی مدیریت آموزش عالی در استان تصریح کرد: در دیداری که پیشتر با وزیر علوم داشتیم، این موضوع را منتقل کردیم که دولت و شخص مسعود پزشکیان باید اختیارات ویژهای به استاندار هرمزگان در حوزه تصمیمگیری برای رشتههای تحصیلی، گسترش هدفمند دانشگاهها و تقویت زیرساختهای آموزشی واگذار کنند این تفویض اختیار برای استانی که در همسایگی کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد، نه یک انتخاب، که یک ضرورت راهبردی است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به یکی از حادترین مشکلات دانشجویان استان گفت: ما هزاران دانشجو در رشتههای مختلف و دانشگاههای گوناگون داریم که متأسفانه با کمبود جدی خوابگاه مواجهاند این مشکل بهویژه در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه هرمزگان محسوستر است و بهعنوان یک مطالبه فوری، آن را با جدیت در این جلسه مطرح کردیم.
وی همچنین یکی از گلوگاههای اصلی توسعه فناوری در استان را نبود فضای کارگاهی مناسب برای استقرار شرکتهای دانشبنیان دانست و خاطرنشان کرد: جوانان خلاق و مستعد استان میخواهند در یک محیط باز کارگاهی فعالیت کنند، اما این فضا عملاً وجود ندارد خوشبختانه یک زمین به وسعت حدود ۵۰ هکتار برای پارک علم و فناوری استان پیشبینی شده، اما این کار بزرگ نیازمند حمایت مالی و پشتیبانی جدی دولت است تا بتوانیم فعالیتهای کارگاهی شرکتهای دانشبنیان را در آنجا متمرکز کنیم.
مرادی در پایان با اشاره به ظرفیتهای عظیم صنعتی هرمزگان تأکید کرد: این استان امروز در حوزه پالایشگاهی، صنعت فولاد و اقتصاد دریاپایه در زمره استانهای برتر کشور است و همین موقعیت ایجاب میکند که رشتههای تحصیلی دانشگاههای ما نیز متناسب با این ظرفیتهای راهبردی تعریف و راهاندازی شوند.
