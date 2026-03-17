به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، قشم، بوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به جنایت هولناک حمله پهپادی به دانشآموزان در میناب این اقدام را سندی بر فروپاشی اخلاقی مدعیان حقوق بشر دانست.
جراره با اشاره به جزئیات جانسوز این حادثه، اظهار داشت: دو دانشآموز خردسال که در لحظات ملکوتی افطار برای رساندن افطاری به پدرشان در ایست بازرسی حضور داشتند، هدف کینه پهپادهای آمریکایی قرار گرفتند. این جنایت نه تنها قلب مردم هرمزگان بلکه وجدان هر انسان آزادهای در جهان را به درد آورده است.
وی با تمجید از ایستادگی زینبی همسر و مادر این شهیدان والامقام تصریح کرد: دشمنان تصور میکنند با ترور و ریختن خون بیگناهان میتوانند در اراده این ملت خللی ایجاد کنند، اما اقتدار این خانوادهها نشان داد که آنها کور خواندهاند. امروز این مادر داغدار خود در خط مقدم جبهه مقاومت ایستاده است.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان با انتقاد شدید از سکوت مرگبار مجامع بینالمللی، افزود: ننگ این حمله به محیطهای آموزشی و کشتار کودکان هرگز از کارنامه سیاه آمریکا پاک نخواهد شد. سکوت نهادهای جهانی در برابر این ظلم، نشانه ترس و وابستگی آنهاست، اما تاریخ به نیکی درباره این مظلومیت قضاوت خواهد کرد.
جراره در پایان با اشاره به برنامهریزی برای بازسازی مدرسه «شجره طیبه» ،خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته با وزیر آموزش و پرورش مقرر شد این مدرسه با مشارکت خرد و داوطلبانه تکتک ایرانیان ساخته شود. ما میخواهیم این بنا نه فقط یک مدرسه بلکه نمادی ملی و بینالمللی از ایستادگی ایران و رسوایی جنایات آمریکا باشد تا برای همیشه در تاریخ استان هرمزگان و کشور جاودانه بماند.
