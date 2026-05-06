آغاز سفر اعضای کمیسیون آموزش مجلس به میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در سفری ۲ روزه به استان هرمزگان، با هدف نظارت فنی و بررسی مشکلات آموزشی این استان شامگاه چهارشنبه وارد شهرستان میناب شدند.
یکی از اولویتهای اصلی این سفر تجدید میثاق با آرمانهای معلمان شهید و دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب بود که به همین منظور برنامههای ویژهای در این شهرستان از جمله بازدید از این واحد آموزشی که یادآور رشادتهای دانشآموزان شهید این مدرسه بود انجام شد.
همچنین اعضای کمیسیون آموزشی مجلس شورای اسلامی با حضور در گلزار شهدای میناب و دیدار با خانوادههای معزز شهدای فرهنگی و دانشآموزان، یاد و خاطره معلمان مدرسه شجره طیبه را زنده نگه داشتند.
هدف از این بازدیدها، شناسایی دقیق مشکلات زیرساختی آموزشی و تخصیص اعتبارات لازم جهت ارتقای سطح آموزش و کیفیت بخشی به فرآیندهای یادگیری در استان هرمزگان است.
نظر شما