تولید سالانه بیش از ۱۱ هزار تن قارچ خوراکی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل زمانی از تولید سالانه بیش از ۱۱ هزار تن قارچ خوراکی در استان خبر داد و گفت: پرورش قارچ در فارس، فرصتی برای سرمایهگذاری سودمند در آینده است.
وی با اشاره به مزیت تولید قارچ در استان فارس اظهار داشت: در حال حاضر، استان فارس دارای ۲۳۲ واحد پرورش قارچ فعال است.
زمانی تصریح کرد: همچنین، ۲ واحد تولید کمپوست قارچ با ظرفیت ۴۰ هزار تن و ۴ واحد تولید خاک پوششی با ظرفیت ۲۲ هزار تن در این استان مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: عمده قارچ تولید شده در فارس از نوع قارچ دکمهای است، اما برخی از واحدهای تولیدی انواع قارچ دارویی مانند گانودرما، شیتاکه، یال شیر، شاه صدف، انوکی و صدفی را نیز تولید میکنند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: هر واحد پرورش قارچ سالانه بین چهار تا شش دوره تولید دارد که این چرخه کوتاه و امکان تولید چند مرحلهای، این حوزه را به فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
