به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جایگاه والای فرهنگ ایثار در بدنه مدیریت شهری گفت: کارکنان خدوم شهرداری تهران از عهد بلدیه تا به امروز، همواره در صف اول خدمت به مردم بوده‌اند. این عزیزان شجره طیبه انقلاب اسلامی را با مجاهدت‌های خود باغبانی کرده‌اند و در بزنگاه‌های تاریخی، همچون سایر شهروندان پایتخت شهیدپرور از جان خود برای آرمان‌های این مرز و بوم و خدمت به شهروندان گذشته‌اند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با اشاره به پیشینه ایثارگری در این نهاد گفت: خانواده بزرگ شهرداری تهران تاکنون بیش از ۱۸۰ شهید گرانقدر در سنگرهای مختلف تقدیم میهن اسلامی کرده است. از شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس گرفته تا شهدای ترور، شهدای مدافع حرم و شهدای جان‌برکف خدمت در سازمان آتش‌نشانی؛ این آمار نشان‌دهنده پیوند عمیق مدیریت شهری با ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به هویت معنوی سامانه ۱۳۷ افزود: اینکه سامانه خدمات‌رسانی و فوریت‌های شهری ما با عدد ۱۳۷ شناخته می‌شود، پیوندی نمادین و ارزشمند با یاد و خاطره شهدای مدیریت شهری در دوران تثبیت این سامانه دارد و نشان می‌دهد که از ابتدا، مسیر خدمت‌رسانی به مردم با نام و یاد این عزیزان متبرک شده است.

نجفی در ادامه با ارائه پیشنهادی تصریح کرد: با هدف توسعه فرهنگ خدمت و تکریم خانواده‌های معظم ایثارگران، پیشنهاد بنده این است که ساختمان‌های شهرداری در سطوح مناطق، نواحی و همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، به نام یکی از شهدای گرانقدر خانواده بزرگ شهرداری تهران مزین شوند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ما الگوی موفقی در ایستگاه‌های آتش‌نشانی داریم که علاوه بر شماره ایستگاه، به نام آتش‌نشانان شهید مزین هستند. تسری دادن این طرح به سایر ابنیه مدیریتی، اقدامی ارزشمند در راستای نمادسازی از ایثار است تا هر کارمند و هر شهروندی که وارد این ساختمان‌ها می‌شود، به یاد داشته باشد که امنیت و فرصت خدمت امروز ما، مدیون خون چه عزیزانی است.

نجفی در پایان گفت: نام‌گذاری ابنیه، گام نخست در مسیر تحول فرهنگی است. هدف اصلی ما این است که روحیه جهادی آن شهدا در کالبد اداری شهر جاری شود. ساختمانی که به نام یک شهید مزین می‌شود، باید در تکریم ارباب‌رجوع و حل مشکلات مردم پیشرو باشد تا حق مطلب در قبال نام آن شهید بزرگوار ادا شود.