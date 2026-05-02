۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

پاسخگویی به شکایات در سامانه فواد ۱۲۸ به کمتر از سه ساعت کاهش یافت

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از آغاز فعالیت سامانه فوریت‌های اداری فواد با شماره ۱۲۸ در شهرهای جدید کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از آغاز فعالیت سامانه فوریت‌های اداری فواد با شماره ۱۲۸ در شهرهای جدید کشور خبر داد و اظهار کرد: این سامانه در کوتاه‌ترین زمان به یکی از بسترهای مهم ارتباط مستقیم مردم با دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده و روند پاسخگویی و رسیدگی به شکایات متقاضیان را تسریع کرده است.

وی راه‌اندازی رسمی سامانه فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸ از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را اقدامی مهم در راستای افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به درخواست‌ها و مسائل مردمی دانست و افزود: بر اساس این طرح، شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری سرشماره گویای ۱۲۸ درخواست‌ها یا شکایات خود را ثبت کنند؛ این پیام‌ها بلافاصله به سامانه فواد ارجاع شده و تحت نظارت مستقیم واحد بازرسی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تا حصول پاسخگویی دقیق و مؤثر پیگیری می‌شوند.

ملکی بیان کرد: مدیران عامل شرکت‌های تابعه به‌عنوان راهبران اصلی این سامانه در شهرها موظف به پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ثبت‌شده متقاضیان در کمتر از سه ساعت هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی از مسیر مشاهده نتیجه رسیدگی به شکایات شکل می‌گیرد، گفت: با توجه به اینکه مأموریت اصلی این سامانه افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات دولتی و تسهیل ارتباط دوطرفه میان مردم و نهادهای اجرایی است، مدیران عامل باید وضعیت هر درخواست را به‌صورت شفاف کنترل کرده و نتیجه را دقیق به اطلاع متقاضیان برسانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ده‌ها درخواست مردمی به‌صورت مؤثر رسیدگی شده و در بسیاری از موارد، خروجی این مطالبات منجر به اصلاح فرآیندها و بهبود خدمات عمومی شده است.

کد مطلب 6817716
زهره آقاجانی

