تحویل ۴۵۵۳ واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تا خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح مجموعاً ۴ هزار و ۵۵۳ واحد مسکونی در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر در ۷ شهر جدید کشور طی خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۳ هزار و ۵۳ واحد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: در بخش پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هزار و ۵۱۴ واحد در شهر جدید پرند، ۴۷۱ واحد در شهر جدید سهند، ۶۶۰ واحد در شهر جدید فولادشهر، ۲۵۲ واحد در شهر جدید بهارستان، ۳۰ واحد در شهر جدید امیرکبیر و ۱۲۶ واحد در شهر جدید پردیس تکمیل و آماده افتتاح شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش مسکن مهر نیز ۶۴۲ واحد در شهر جدید پردیس، ۴۲۰ واحد در شهر جدید مهستان و ۴۳۸ واحد در شهر جدید پرند به بهره‌برداری خواهد رسید.