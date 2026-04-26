۱۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد فاز قرارداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت عمران شهرهای جدید به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن پایدار و متناسب با شأن شهروندان، در راستای اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدام به تأمین زمین و انعقاد قرارداد ساخت حدود ۱۴۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن کرده است.

بر اساس اعلام شهرام ملکی، این شرکت با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در چارچوب ساماندهی متقاضیان، از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، ۲۰ هزار و ۲۸۷ متقاضی را پالایش کرده است.

وی افزود: از مجموع متقاضیان پالایش‌شده، تاکنون برای ۷ هزار و ۲۷۴ واحد زمین تأمین شده و فرآیند تأمین زمین برای ۳ هزار و ۶۲۶ متقاضی دیگر نیز در دست اقدام است.

از ابتدای اجرای طرح جوانی جمعیت تاکنون، در مجموع ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد زمین تأمین شده یا در حال تأمین است که از این میزان، طی ۱۹ ماه فعالیت دولت چهاردهم برای یک‌هزار و ۸۶۲ متقاضی، جانمایی زمین جدید انجام شده و برای ۳ هزار و ۵۳ متقاضی نیز قرارداد واگذاری زمین صادر شده است.

طبق این گزارش روند تأمین زمین و واگذاری به سایر متقاضیان همچنان ادامه دارد.