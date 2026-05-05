به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در سخنانی، اظهار داشت: بهمنظور گرامیداشت هفته جهانی نجوم، کانون پرورش فکری لرستان و مرکز علوم و فناوریهای نوین استان به همراه مراکز سیار شهری و روستایی برنامههایی علمی، فرهنگی هنری، ادبی و آموزشی را باهدف خدماترسانی به مناطق کمبرخوردار و روستایی برگزار میکند.
وی گفت: در قالب این ویژهبرنامهها فعالیتهای متنوعی از جمله رصد ماه و سیارات، رصد خورشید، کارگاههای نجوم و کیهانشناسی، کارگاه نقاشی و کاردستی نجومی، معرفی کتابهای علمی و برگزاری مسابقات علمی و نجومی برای کودکان و نوجوانان اجرا میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، عنوان کرد: در همین راستا، برنامه رصدی و آموزشی در منطقه «ماسور» خرمآباد برگزار شد. بخش علمی و رصدی این برنامه توسط اعضای نوجوان کانون علوم و فناوریهای نوین لرستان اجرا شد که با استقبال خوب کودکان و نوجوانان منطقه همراه بود و نقش مؤثری در ایجاد انگیزه و علاقه آنان به علم و نجوم داشت.
داوری، بیان داشت: در این برنامه، رصد خورشید با تلسکوپ و عینک خورشیدی، آموزش نرمافزارهای نجومی، کارگاه نقاشی، پخش فیلم در مسجد محله، مسابقه و اهدای هدایایی و... و. به اجرا درآمد.
وی گفت: کانون علوم و فناوریهای نوین لرستان در نظر دارد در راستای گسترش عدالت آموزشی و اجتماعی، این برنامهها را در دیگر مناطق کمبرخوردار و روستاهای استان نیز برگزار کرده و خدمات علمی و فرهنگی بیشتری به کودکان و نوجوانان ارائه دهد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، افزود: در اجرای این برنامه، مؤسسه مردمنهاد مهر وطن، پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره)، کانون فرهنگی امام رضا (ع)، مسجد امام حسین (ع)، با اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان همکاری داشتند.
