به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مدیریت منطقه غرب کشور (همدان) اعلام کرد: اداره مبادله و اهدای معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بیش از ۷ هزار جلد کتاب و منابع اطلاعاتی را برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر در استان همدان اهدا کرد.

این اقدام فرهنگی با هدف غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای استان همدان و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی این منطقه انجام شده است. منابع اهدایی شامل ۵ هزار و ۵۸۰ نسخه کتاب، یک هزار و ۶۳۰ نسخه مجله و ۵۳ منبع غیرکتابی (پوستر) است که پس از جمع‌آوری و دسته‌بندی، در اختیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر قرار گرفت.

این منابع ارزشمند، به‌ویژه برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر و سامن، با تمرکز بر کتابخانه‌های روستایی و همچنین کتابخانه زندان ملایر، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

هدف از این پویش، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و دسترسی آسان آحاد جامعه، به‌خصوص ساکنان مناطق محروم و قشر زندانیان، به منابع علمی و فرهنگی است. این اقدام، گامی مؤثر در راستای ارتقای سرانه مطالعه و گسترش عدالت فرهنگی در سطح استان همدان محسوب می‌شود.