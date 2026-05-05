آغاز مسابقات بسکتبال انتخابی باشگاهی غرب آسیا از ۲۸ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ بسکتبال پیش از این در نشست آنلاین با نمایندگان تیم های استقلال تهران، شهرداری گرگان، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم اینگونه مصوب کرده بود که رقابت میان تیم ها در انتخابی باشگاه های غرب آسیا به صورت گروهی و در قالب یک دور انجام شود سپس بر اساس رده بندی، تیم ها وارد مرحله پلی آف شوند و رقابت خود را برای تعیین تکلیف دو سهمیه غرب آسیا ادامه دهند.

سازمان لیگ بسکتبال با در نظر گرفتن این شیوه برگزاری، ضمن نهایی کردن زمان برگزاری مسابقات، قرعه کشی دیدارها را هم انجام داد و برنامه آنها را مشخص کرد.

بر این اساس، رقابت های انتخابی باشگاهی غرب آسیا از ۲۸ اردیبهشت با برگزاری دیدارهای گروهی آغاز می شود و ۷ خرداد با تعیین قهرمان به پایان می رسد.

برنامه دیدارهای گروهی در انتخابی باشگاهی غرب آسیا به این شرح است:

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت

* نفت زاگرس جنوبی جهرم - نفت آبادان (ساعت ۱۶)

* استقلال تهران - شهرداری گرگان (ساعت ۱۸)

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

* شهرداری گرگان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۶)

* نفت آبادان - استقلال تهران (ساعت ۱۸)

جمعه اول خرداد

* استقلال تهران - نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۶)

* نفت آبادان - شهرداری گرگان (ساعت ۱۸)

در پایان و بر اساس رده بندی، تیم اول با چهارم و تیم دوم با سوم طی دو دیدار با هم رقابت خواهند داشت. برنده این دیدارها صاحب سهمیه غرب آسیا می شوند.

۳ و ۵ خرداد زمان برگزاری این چهار دیدار است. دیدار نهایی برای تعیین قهرمان این سری مسابقات هم ۷ خرداد برگزار خواهد شد.