به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست در جوابیه‌ای در خصوص اظهارات رضا کیانیان مبنی بر کمک مالی دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه‌های اجتماعی مبنی بر دریافت مبالغ کلان (معادل ۳ میلیون دلار) توسط آقای عیسی کلانتری، رئیس محترم وقت سازمان حفاظت محیط زیست، از محل کمک دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه، ضمن ابراز قدردانی از دغدغه‌های محیط‌زیستی هنرمند پیشکسوت، آقای رضا کیانیان، نسبت به وضعیت این دریاچه، نکات ذیل را جهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

کمک‌های مالی دولت ژاپن به هیچ‌وجه به صورت مستقیم به اشخاص حقیقی یا دستگاه‌های داخلی کشورها پرداخت نمی‌شود. تمامی سازوکارهای کمک‌رسانی ژاپن منوط به پیگیری از طریق مجاری بین‌المللی و سازمان‌های معتبر جهانی است. حمایت‌های این کشور در حوزه محیط زیست ایران، همواره در قالب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص و از طریق سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه برنامه عمران ملل متحد (UNDP) هزینه شده است.

هیچ‌گونه انتقال وجهی به حساب سازمان حفاظت محیط زیست یا افراد حقیقی در جریان نبوده است. مدیریت مالی کلیه پروژه‌های مرتبط با کمک‌های ژاپن، دقیقاً مطابق با استانداردهای سخت‌گیرانه سازمان ملل متحد کنترل و حسابرسی شده است.

حمایت‌های دولت ژاپن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و تاکنون نیز تداوم داشته است. این همکاری‌ها کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی و داخلی ایران بوده و هیچ ارتباطی با تغییرات در ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در دولت‌های مختلف ندارد. اساس کار بر پایه «نهادمحوری» استوار است، نه شخص‌محوری.