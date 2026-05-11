احیای دریاچه ارومیه وضعیت جزایر را بهبود بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه ارومیه ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ دارد که بهبود دریاچه ارومیه موجب وضعیت مناسب این جزایر وحیات وحش آنها شده است.
هم اکنون بعد از سال ها بحران خشکسالی شاهد بازگشت حیات و پرندگان مهاجر به سمت دریاچه ارومیه و جزایر آن هستیم.
ارومیه - در پی بارش های اخیر و احیای نسبی دریاچه ارومیه وضعیت جزایر این زیست بوم و حیات وحش آن نیز بهبود یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه ارومیه ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ دارد که بهبود دریاچه ارومیه موجب وضعیت مناسب این جزایر وحیات وحش آنها شده است.
هم اکنون بعد از سال ها بحران خشکسالی شاهد بازگشت حیات و پرندگان مهاجر به سمت دریاچه ارومیه و جزایر آن هستیم.
نظر شما