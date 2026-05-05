  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

عملیات رهاسازی آب سد چپرآباد به سوی دریاچه ارومیه آغاز شد

عملیات رهاسازی آب سد چپرآباد به سوی دریاچه ارومیه آغاز شد

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از آغاز عملیات رهاسازی آب سد چپرآباد به سوی دریاچه ارومیه خبر داد.

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مطلوب اخیر و بهبود نسبی وضعیت ذخیره سد سیلوه در سال آبی جاری، رهاسازی آب از سد سیلوه به مخزن سد چپر آباد صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: پس از تراز افزایی مخزن سد چپر آباد نیز با هماهنگی و دستور استاندار آذربایجان غربی ودبیر کارگروه ملی دریاچه ارومیه از روز سه شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شد.

رستگاری افزود: این اقدام در راستای سیاست های کلی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با هدف تامین بخشی از حق‌آبه زیست‌محیطی این نگین آبی آذربایجان انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه کرد: امید می رود با استمرار بارش‌های بهاری و مدیریت هوشمندانه منابع آب، شاهد بهبود وضعیت تراز دریاچه ارومیه و تقویت اکوسیستم منطقه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این رهاسازی با رعایت کامل جوانب ایمنی و نظارت دقیق کارشناسان بر مسیر انتقال آب صورت می‌پذیرد و از شهروندان و کشاورزان درخواست می‌شود جهت پیشگیری از حوادث احتمالی، از نزدیک شدن به حاشیه مسیر انتقال و به منظور افزایش اثربخشی عملیات از برداشت آب تحت هر عنوان از آب رهاسازی شده به طور جدی خودداری کنند.

کد مطلب 6821131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها