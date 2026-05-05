عملیات رهاسازی آب سد چپرآباد به سوی دریاچه ارومیه آغاز شد

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مطلوب اخیر و بهبود نسبی وضعیت ذخیره سد سیلوه در سال آبی جاری، رهاسازی آب از سد سیلوه به مخزن سد چپر آباد صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: پس از تراز افزایی مخزن سد چپر آباد نیز با هماهنگی و دستور استاندار آذربایجان غربی ودبیر کارگروه ملی دریاچه ارومیه از روز سه شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شد.

رستگاری افزود: این اقدام در راستای سیاست های کلی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با هدف تامین بخشی از حق‌آبه زیست‌محیطی این نگین آبی آذربایجان انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه کرد: امید می رود با استمرار بارش‌های بهاری و مدیریت هوشمندانه منابع آب، شاهد بهبود وضعیت تراز دریاچه ارومیه و تقویت اکوسیستم منطقه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این رهاسازی با رعایت کامل جوانب ایمنی و نظارت دقیق کارشناسان بر مسیر انتقال آب صورت می‌پذیرد و از شهروندان و کشاورزان درخواست می‌شود جهت پیشگیری از حوادث احتمالی، از نزدیک شدن به حاشیه مسیر انتقال و به منظور افزایش اثربخشی عملیات از برداشت آب تحت هر عنوان از آب رهاسازی شده به طور جدی خودداری کنند.