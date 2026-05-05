به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز سهشنبه در شورای اشتغال و بانکهای شهرستان کوهدشت با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات مردمی، اظهار داشت: برای پاسخگویی مؤثر به خواستههای مردم، همه دستگاههای اجرایی و بانکها باید با اهتمام ویژه و حضور فعال در میدان عمل کنند.
وی با اشاره به لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات، افزود: بانکها موظفاند تسهیلات باقیمانده را در موعد مقرر و حداکثر تا ۳۱ اردیبهشتماه پرداخت کنند و نباید هیچ پروندهای با برگشت مواجه شود، اگر همه دستگاهها و بانکها با همدلی و قوت پایکار باشند، حتی یک پرونده تسهیلات نیز برگشت نخواهد خورد.
فرماندار کوهدشت، تأکید کرد: بانکها باید به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و در مسیر تحقق اشتغال شهرستان همراهی کامل داشته باشند.
ناصری با قدردانی از مردم کوهدشت، بیان داشت: مردم شریف این شهرستان هر شب با حضور پرشور و حماسی در میدان امام خمینی (ره) جلوهای ارزشمند از همبستگی اجتماعی و دفاع از وطن را به نمایش میگذارند که شایسته تقدیر و تشکر است.
