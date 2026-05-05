آغاز احداث مرکز جامع مدیریت بحران غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدیمهر، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تقویت ساختار مدیریت بحران در استان تهران اظهار کرد: در راستای تصمیم مقام عالی دولت در استان تهران مبنی بر تقویت ادارهکل مدیریت بحران، مقرر شد فعالیتهای این حوزه در سه پهنه غرب، مرکز و شرق استان تهران به شکل مؤثرتری ساماندهی شود تا خدمات ارزنده، سریعتر و کارآمدتری به مردم استان ارائه شود.
یزدی مهر افزود: با توجه به تقویت ساختار مدیریت بحران، استقرار این ساختار در پهنههای سهگانه نیز ضروری بود. در همین راستا و با تصمیم استاندار محترم تهران، ادارهکل راه و شهرسازی زمینی را برای احداث مرکز مدیریت بحران غرب استان تهران اختصاص داد.
وی ادامه داد: بر اساس جانمایی انجامشده، مرکز مدیریت بحران غرب استان تهران در منطقه ۲۲ تهران مستقر خواهد شد و خوشبختانه زمین مورد نیاز تأمین شده، مقدمات ساختوساز فراهم شده و اقدامات اجرایی این پروژه نیز آغاز شده است.
رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه استاندار تهران بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید ویژه دارد، گفت: طراحی این مرکز بر اساس نیازهای روز و متناسب با نیازهای مردم منطقه غرب استان تهران در حال انجام است و با حضور عوامل فنی و دستگاههای مرتبط، نقشهها و طراحیهای لازم در دست تهیه و تکمیل قرار دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران تصریح کرد: بنا است که این مرکز جامع مدیریت بحران در مدت ۱۸ ماه ساخته و تحویل شود و این مجموعه بهگونهای طراحی خواهد شد که امکان پایش و مانیتورینگ حوادث و سوانح در غرب استان تهران را فراهم کند و در عین حال محلی برای استقرار تجهیزات و ارائه خدمات متنوع مدیریت بحران باشد.
یزدیمهر در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز در موقعیتی راهبردی و در مسیرهای شاهراهی قرار گرفته و میتواند نقش مؤثری در ارائه سریع و مطلوب خدمات مدیریت بحران به مردم شریف غرب استان تهران ایفا کند.
