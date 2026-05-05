به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین ظهر سه شنبه در نشست تبیینی «طرح نفر سوم» با حضور مدیران شهرستانی و کارشناسان این حوزه، اظهار کرد: طرح نفر سوم در واقع یک الگوی مهندسی‌شده برای عملیاتی‌سازی جهاد تبیین است که به‌صورت سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند طراحی شده است.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر امامین انقلاب اسلامی خاصه امام شهید خامنه ای عزیز بر اهمیت جهاد تبیین افزود: این مقوله یکی از دغدغه‌های جدی رهبران انقلاب بوده و بارها در قالب‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است، چراکه امروز جهاد تبیین از هر ابزار دیگری کارآمدتر، مؤثرتر و راهبردی‌تر به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه ماهیت انقلاب اسلامی، ماهیتی نرم‌افزاری، فکری و فرهنگی است، گفت: پیام این انقلاب نیز باید از همین جنس و غالبا با تکیه بر ابزارهای فرهنگی و اقناعی به جهان منتقل شود.

گرزین ادامه داد: اگر بنا داریم از بحران‌ها و موانع داخلی عبور کنیم و در عین حال پیام انقلاب اسلامی را در سطح جهانی گسترش دهیم، مسیر اصلی و مؤثر، جهاد تبیین است؛ اما این مسیر بدون برنامه‌ریزی، سازماندهی و انسجام، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی «طرح نفر سوم» را پاسخی به همین نیاز دانست و گفت: این طرح با هدف طراحی نقش برای همه لایه‌های اجتماعی شکل گرفته است؛ از عموم مردم و کنشگران مردمی گرفته تا هسته‌های فعال، حلقه‌های میانی و نهادهای راهبری، همگی در این چارچوب دارای مأموریت مشخص هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به ابعاد اجرایی این طرح افزود: در قالب طرح نفر سوم، نحوه مواجهه با بحران‌ها، مدیریت شبهات، بازطراحی نقشه‌های تبیینی و چگونگی حضور مؤثر در میدان‌های مختلف تبیین شده است.

گرزین خاطرنشان کرد: جلسات تخصصی این طرح در سطح استان در حال برگزاری است و تاکنون چندین نشست با حضور مدیران و کارشناسان برگزار شده تا زمینه اجرای هرچه قوی‌تر و اثربخش‌تر آن در سراسر گلستان فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: با اجرای دقیق این طرح، شاهد ارتقای سطح اثرگذاری جهاد تبیین و تقویت جریان اقناع‌سازی در جامعه باشیم.