۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد تومانی برای توسعه شبکه برق در دره تجنود زیرکوه

بیرجند- مدیر توزیع برق زیرکوه گفت: طرح برق‌رسانی به دره گردشگری تجنود در شهرستان زیرکوه با هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ایزدپناه ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: طرح برق‌رسانی به دره گردشگری تجنود در شهرستان زیرکوه شبکه فشار متوسط به طول دو هزار و ۳۰۰ متر با اعتباری پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و شبکه فشار ضعیف به طول ۴۰۰ متر با هزینه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

مدیر توزیع برق زیرکوه همچنین به نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۵۰ کیلوولت‌آمپر به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: مجموع هزینه‌های صرف شده برای روشنایی این منطقه گردشگری به هشت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت این پروژه در مسیر محرومیت‌زدایی و تقویت زیرساخت‌های منطقه، بیان کرد: تلاش برای توسعه شبکه برق در نقاط دشوار جغرافیایی استان همچنان با قدرت ادامه دارد.

