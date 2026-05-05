طرح ملی و جهادی «مهتاب» در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کیامهر در این زمینه اظهار کرد: طرح مدیریت هوشمند تلفات فنی و غیرفنی شبکه های توزیع برق به عنوان یک طرح ملی و جهادی در دستور کار فعالیت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در سال بوده و اجرای آن در تمام شهرستان های استان با جدیت دنبال می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این طرح عنوان کرد: اسفندماه سال ۱۴۰۴ طرح ملی و جهادی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) توسط شرکت توانیر آغاز شد.

وی ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از ابتدای شروع طرح ملی مهتاب در ۴ عنوان تعویض کنتورهای معیوب، جمع آوری انشعاب های غیرمجاز، تشدید بازرسی کنتورها و کشف دستکاری کنتورها، تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار فعالیت های خود را انجام داده است و در ماه های آتی این اقدامات به وصورت جدی تر پیگیر خواهد شد.

کیامهر اضافه کرد: برنامه ریزی شده است که با افزایش بازدید و بازرسی اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیش از ۱۵ هزار کنتور معیوب، تعویض و حدود یکهزار و ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز جمع آوری و بیش از هزار مورد دستکاری کنتور و یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار توسط همکاران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به نقش موثر اجرای طرح ملی مهتاب در ارتقا پایداری شبکه، کاهش هدررفت انرژی، بهبود کیفیت خدمات رسانی به مشترکین و با توجه به پیش رو بودن ایام پیک تابستان، اجرای این طرح در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی قرار گرفته و جهت بهره مندی از مزایای این طرح با جدیت در تمام استان اجرایی خواهد شد.