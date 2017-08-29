عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۴ روستای شهرستان زیرکوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و همزمان با ششمین روز از هفته دولت، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان زیرکوه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به ۱۴ روستای بخش مرکزی شهرستان زیرکوه آغاز شد.

این پروژه شامل اجرای ۱۴۶ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، احداث شش ایستگاه تقلیل فشار، احداث دو ایستگاه حفاظت کاتدیک و نصب دو هزار و ۱۰۰ علمک گاز بوده که با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان تا پائیز سال آینده به بهره برداری می رسد.

با بهره برداری از این پروژه دو هزار و ۴۵۹ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

گفتنی است، امروز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی مدرسه استثنائی شهرستان زیرکوه با اعتبار ۵۳۰ میلیون تومان و مساحت سه هزار و ۳۳۴ متر مربع، پایگاه امداد جاده ای حاجی آباد با زیربنای ۲۵۰ متر مربع و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار و مرکز خدمات جامع سلامت روستای شیرگ با هزینه کرد ۵۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.