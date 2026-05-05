به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به پیشرفت ۲۶ درصدی پروژه تصفیه خانه پردیسان در بخش سازهای، اظهار کرد: این تصفیهخانه جمعیتی حدود ۴۲۰ هزار نفر، معادل نزدیک به ۱۲۰ هزار خانوار را در مناطق پردیسان، مسکن مهر، نهضت ملی و سایر بخشهای قم تحت پوشش قرار خواهد داد و نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و بهداشتی شهر قم ایفا میکند.
وی افزود: در طراحی این پروژه تلاش شده است ضمن رعایت کامل استانداردهای فنی، بهرهبرداری از آن ساده، کمهزینه و متناسب با شرایط اقلیمی قم باشد.
مهدی نظرزاده با اشاره به برآورد هزینههای تکمیل این طرح گفت: بر اساس قیمتهای روز، برای تکمیل کامل این تصفیهخانه حدود سههزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که پیشبینی میشود حدود یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن برای تکمیل بخش سازهای و نزدیک به دوهزار میلیارد تومان نیز برای تأمین و نصب تجهیزات هزینه شود.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه جذب شده است، خاطرنشان کرد: این منابع از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی شرکت و همچنین فروش و پیشفروش پساب تأمین شده است.
مدیرعامل آبفای استان همچنین از حمایت استاندار قم، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.
قم- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از نیاز ۳۵۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل تصفیهخانه پردیسان خبر داد.
