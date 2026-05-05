به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ کاراته وان ایران یادواره شهدای شجره طیبه میناب با حضور پرشور ۳۱۲۰ ورزشکار از سراسر کشور در سالنهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان آغاز شد.
این مسابقات در دو بخش پسران و دختران برگزار میشود که بخش پسران طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت و بخش دختران از ۱۸ تا ۲۲ اردیبهشت ماه پیگیری خواهد شد.
در روز نخست این رقابتها که با عنوان «شهید عرفان امیری جوان»، شهید جنگ رمضان برگزار شد، مسابقات کاتا در تمامی ردههای سنی و کومیته نونهالان به انجام رسید.
این روز سرآغاز رقابتی گسترده میان بهترین استعدادهای کاراته کشور بود و فضای مسابقات با یاد شهدا، رنگ و بوی معنوی و حماسی به خود گرفت.
در بخش کاتا انفرادی رده سنی نوجوانان، محمد انکوتی صورناکهی از استان کرمان موفق شد با نمایشی چشمگیر، مقام قهرمانی و مدال طلای این دوره را از آن خود کند و بر سکوی نخست مسابقات بایستد.
انکوتی، با مربیگری سنسی حمیدرضا طالبیزاده پیش از این نیز در چندین رویداد ملی و بینالمللی کاراتهوان، افتخارات متعددی کسب کرده بود و در آخرین رقابت خود در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته کاراته نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شده بود.
در رده سنی جوانان نیز، یزدان قوام دیگر ورزشکار کرمانی با غلبه بر رقبا توانست مدال طلای کاتا انفرادی را به نام خود و استان کرمان ثبت کند.
قوام نیز کسب چندین مدال رنگارنگ رویدادهای ملی و بینالمللی را در کارنامه خود دارد.
همچنین محمد آریا غیاثی نیز از استان کرمان توانست در رقابتهای کاتا انفرادی نوجوانان مدال برنز را از آن خود کند و جمع مدالهای کرمانیها در روز نخست مسابقات را تکمیل نماید.
