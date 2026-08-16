حضور هفت کاتارو کرمانی در مسابقات انتخابی تیم ملی کاتا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد وزیری، با اشاره به حضور هفت کاتاروی کرمانی در مسابقات انتخابی تیم ملی کاتا رده‌های پایه پسران گفت: این رقابت‌ها با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن و رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس تصمیم سازمان تیم‌های ملی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی تیم ملی کاتا رده‌های پایه پسران از امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه از ساعت ۹ صبح در سالن شهید کبگانیان تهران در حال برگزاری است.

سرپرست هیئت کاراته استان کرمان، افزود: این رقابت‌ها با حضور مدال‌آوران لیگ کاراته‌وان در دو مرحله همدان و شهریار برگزار می‌شود و کاتاروهای حاضر در این مرحله در دو بخش انفرادی و تیمی برای کسب جایگاه و رسیدن به ترکیب تیم ملی به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به حضور هفت نماینده استان در این مسابقات بیان کرد: استان کرمان در بخش کاتای انفرادی نوجوانان با محمد انکوتی صورناکهی، نفر برتر لیگ کاراته وان همدان و محمد آریا غیاثی در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

وزیری، ادامه داد: در رده سنی جوانان نیز یزدان قوام، نفر برتر لیگ کاراته‌وان همدان و هومن صفا نمایندگان استان کرمان در بخش کاتای انفرادی هستند که برای کسب سهمیه و قرار گرفتن در جمع نفرات منتخب تیم ملی به روی تاتامی می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: محمد انکوتی و یزدان قوام دو کاراته‌کار کرمانی اخیراً در مسابقات کاراته قهرمانی آسیای مرکزی در کشور قزاقستان موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی این مسابقات شدند.

وی همچنین از حضور تیم کرمان در بخش کاتای تیمی نوجوانان و جوانان خبر داد و گفت: مهراب خاک‌نشین، محمد اباذریان و محمد رضایی اعضای تیم کرمان در بخش کاتای تیمی هستند که در کنار سایر نمایندگان استان‌های کشور برای کسب عنوان برتر این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

سرپرست هیئت کاراته استان کرمان با اشاره به اهمیت این مسابقات برای آینده کاراته کشور خاطرنشان کرد: حضور در این مرحله از رقابت‌های انتخابی تیم ملی، فرصت ارزشمندی برای کاتاروهای کرمانی است تا توانمندی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند و برای حضور در مسابقات معتبر قهرمانی آسیا و جهان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه کسب موفقیت در رقابت‌های انتخابی تیم ملی نیازمند آمادگی فنی، تمرکز و اجرای دقیق کاتا است، افزود: نمایندگان استان کرمان با پشتوانه عملکرد خود در رقابت‌های لیگ کاراته‌وان و تمرینات انجام‌شده، با آمادگی در این مسابقات حاضر خواهند شد و امیدواریم شاهد درخشش آنها و راهیابی نمایندگان استان به ترکیب تیم ملی باشیم.

وزیری، برای هر هفت کاتاروی کرمانی آرزوی موفقیت کرد و گفت: هیئت کاراته استان کرمان از ظرفیت‌های مستعد در بخش کاتا برخوردار است و تلاش می‌کنیم با حمایت از ورزشکاران و مربیان، زمینه حضور پررنگ‌تر و موفقیت کاتاروهای استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری اردوی تیم ملی کاراته بانوان در استان کرمان خبر داد و گفت: اردوی تیم زیر ۲۱ سال بانوان در استان کرمان هم اکنون در حال برگزاری است.