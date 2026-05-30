۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

راهیابی دو کاراته‌کای کرمانی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاتا

کرمان- دو کاراته‌کای نوجوان و جوان استان کرمان با درخشش در رقابت‌های لیگ کاراته وان ایران، موفق شدند جواز حضور در نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاتا را کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاتا در رده‌های سنی بزرگسالان، امید، جوانان و نوجوانان با حضور برترین کاتاروهای کشور در شیراز آغاز شد و در این میان، نام دو ورزشکار مستعد کرمانی نیز در فهرست دعوت‌شدگان به چشم می‌خورد.

بر این اساس محمد انکوتی در رده سنی نوجوانان و یزدان قوام در رده سنی جوانان موفق شدند با عملکردی درخشان، به نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاتا راه پیدا کنند.

این دو کاتاروی کرمانی که در سبک شیتوریو شیتوکای فعالیت دارند، اردیبهشت‌ماه امسال در رقابت‌های لیگ کاراته وان ایران یادواره شهدای شجره طیبه میناب که به میزبانی استان همدان برگزار شد، با اقتدار موفق به کسب مدال طلای رده‌های سنی نوجوانان و جوانان شدند و با ایستادن بر سکوی نخست، سهمیه حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

همچنین سنسی حمیدرضا طالبی‌زاده مربی ارزنده کاراته استان کرمان نیز به عنوان مربی در این مرحله از اردو حضور دارد.

این اردو به صورت اختصاصی برای منتخبین تیم ملی کاتا برگزار شده و هدف اصلی آن، ایجاد ساختاری منسجم برای حمایت، همیاری و ارتقای سطح فنی قهرمانان منتخب کشور در بخش کاتا عنوان شده است.

نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاتا تا ۱۳ خردادماه در شیراز ادامه خواهد داشت و ملی‌پوشان در این مدت در بخش‌های مختلف فنی، بدنسازی، آمادگی ذهنی و تمرینات تخصصی کاتا مورد ارزیابی و آماده‌سازی قرار می‌گیرند.

