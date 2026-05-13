۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

قهرمانی کرمان در لیگ کاراته وان رده‌های سنی پایه دختران کشور

کرمان- استان کرمان با کسب ۸ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز قهرمان اولین مرحله لیگ کاراته وان رده‌های سنی پایه دختران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابت‌های مرحله اول لیگ کاراته وان ایران در سال ۱۴۰۵، جدول رده بندی استانی رقابت‌های دختران اعلام و استان‌های کرمان، تهران و مازندران به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

مسابقات لیگ کاراته وان ایران در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران با حضور ۲ هزار ورزشکار طی روزهای ۱۸ الی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شد که تیم های کرمان با ۸ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز، تهران با ۵ طلا، ۳ نقره و ۹ برنز، مازندران با ۴ طلا، ۲ نقره و ۹ برنز و اصفهان با ۲ طلا، ۳ نقره و ۷ برنز مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.

