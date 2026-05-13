به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابتهای مرحله اول لیگ کاراته وان ایران در سال ۱۴۰۵، جدول رده بندی استانی رقابتهای دختران اعلام و استانهای کرمان، تهران و مازندران به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.
مسابقات لیگ کاراته وان ایران در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران با حضور ۲ هزار ورزشکار طی روزهای ۱۸ الی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شد که تیم های کرمان با ۸ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز، تهران با ۵ طلا، ۳ نقره و ۹ برنز، مازندران با ۴ طلا، ۲ نقره و ۹ برنز و اصفهان با ۲ طلا، ۳ نقره و ۷ برنز مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.
نظر شما