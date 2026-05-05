به گزارش خبرگزاری مهر، علی غلامی، ملیپوش تبریزی وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی ایران، در بازیهای آسیایی سانیای چین خوش درخشید و با عبور از سد رقبای سرسخت، مدال طلا را به دست آورد.
اما ارزشمندترین بخش افتخار این قهرمان استان لحظهای بود که در اقدامی ستودنی، این مدال را به ارزشهایی تقدیم کرد که ریشه در فرهنگ این سرزمین دارند.
غلامی پس از قهرمانی مدال طلایش را به خانواده معظم شهدا و کارگران زحمتکش تقدیم کرد. حرکتی که بار دیگر یادآوری میکند قهرمان واقعی هم در میدان میدرخشد و هم در دل جامعه.
وی با قدردانی از فرصت کسب این افتخار، گفت: «خدا را شاکرم که توانستم این مدال طلا را کسب کنم و آن را به خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و کارگران تقدیم کنم.»
او همچنین به سطح بالای رقابتها اشاره کرد و افزود: «مسابقات با حضور نمایندگان ۲۷ تا ۲۸ کشور برگزار شد. سطح رقابتها به اندازهای بالا بود که حتی برخی کشورها از کشتیگیران روسیالاصل بهره میبردند.»
این قهرمان که پیشتر سه مدال جهانی در یونان، مراکش و کرواسی به دست آورده بود، با طلای آسیایی سانیای چین، حالا نخستین مقام آسیاییاش را هم در کارنامه ثبت کرده است.
ملیپوش تبریزی در ادامه مسیر، خود را برای مسابقات انتخابی جام تختی (آخرین مرحله انتخاب تیم ملی) و سپس رقابتهای جهانی گرجستان آماده میکند. رقابتهایی که میتواند ادامه مسیر درخشان او باشد.
نظر شما