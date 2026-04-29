به گزارش خبرگزاری مهر، علی غلامی، کشتی‌گیر ملی‌پوش آذربایجان‌شرقی، در رقابت‌های کشتی ساحلی بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶ که ۸ و ۹ اردیبهشت در شهر سانیا چین برگزار شد، موفق شد عنوان قهرمانی وزن ۸۰ کیلوگرم را از آن خود کند.

غلامی در این مسابقات نمایش خیره‌کننده‌ای داشت و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز تا رسیدن به فینال پیش رفت. او در نخستین مبارزه ماجد ابراهیم از یمن را ضربه فنی کرد و سپس با نتایج ۳ بر صفر و ۴ بر صفر، علیرضا بهرام‌اف از تاجیکستان و کوبات عزیزبایف از قرقیزستان را پشت سر گذاشت.

غلامی با غلبه بر ماگومدرسول اصلویف از بحرین راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و در این مرحله نیز یرماخان کوشکینبایف از قزاقستان را ضربه فنی کرد تا جواز حضور در دیدار نهایی را به دست بیاورد.

در مسابقه فینال، غلامی با شکست محمد اسدالله از پاکستان، مدال طلای وزن ۸۰ کیلوگرم را بر گردن آویخت و یکی از درخشان‌ترین عملکردهای تیم ایران در این دوره از رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد.