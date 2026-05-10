۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

بازدید از امکانات کشتی استان آذربایجان‌شرقی

تبریز- نایب رئیس فدراسیون کشتی به منظور بررسی کشتی شهرستان های استان آذربایجان شرقی، در این استان حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی نصیرزاده روز یکشنبه به همراه وحید دژم خوی دبیر هیئت کشتی استان در شهرهای بناب، ملکان و مراغه حضور یافته و با حضور در خانه های کشتی و باشگاه ها، وضعیت کشتی این شهرها را مورد بررسی قرار داد.در این بازدید ها یزدانی و سلطانی رئیس اداره ورزش شهرهای بناب و ملکان حضور داشتند.

نصیرزاده همچنین بازدیدی از باشگاه کشتی روستای آروق ملکان که مهد کشتی فرنگی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود، داشت و همچنین از خانه کشتی که در دل طبیعت احداث شده، بازدید کرد.

نایب رئیس فدراسیون همچنین دیداری را با امین رفیعی مدیرعامل فولاد بناب داشته و درباره میزبانی این شهر از اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری با حضور مسئولان کشتی و ورزش این شهر گفت و گو کرد.

