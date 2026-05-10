به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی نصیرزاده روز یکشنبه به همراه وحید دژم خوی دبیر هیئت کشتی استان در شهرهای بناب، ملکان و مراغه حضور یافته و با حضور در خانه های کشتی و باشگاه ها، وضعیت کشتی این شهرها را مورد بررسی قرار داد.در این بازدید ها یزدانی و سلطانی رئیس اداره ورزش شهرهای بناب و ملکان حضور داشتند.

نصیرزاده همچنین بازدیدی از باشگاه کشتی روستای آروق ملکان که مهد کشتی فرنگی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود، داشت و همچنین از خانه کشتی که در دل طبیعت احداث شده، بازدید کرد.

نایب رئیس فدراسیون همچنین دیداری را با امین رفیعی مدیرعامل فولاد بناب داشته و درباره میزبانی این شهر از اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری با حضور مسئولان کشتی و ورزش این شهر گفت و گو کرد.