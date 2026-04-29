به گزارش خبرگزاری مهر، علی غلامی کشتی گیر تبریزی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی ایران در بازی های آسیایی ساحلی سانیا، با پیروزی برابر محمد اسداله از پاکستان در دیدار فینال، مدال طلا را کسب کرد.

غلامی با پیروزی برابر تمامی حریفانش و بدون از دست دادن امتیازی به دیدار فینال کشتی ساحلی بازی های ساحلی آسیا راه یافت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم علی غلامی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر و ضربه فنی ماجد ابراهیم از یمن را شکست داد.

وی در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر علیرضا بهرام اف از تاجیکستان را مغلوب کرد و در دور سوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی کوبات عزیزبایف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت.

وی همچنین در مبارزه بعدی با نتیجه ۳ بر صفر ماگومدرسول اصلویف از بحرین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

غلامی در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی یرماخان کوشکینبایف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.