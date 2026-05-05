به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی مفرد ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از رئیس و کارکنان اداره آموزشوپرورش سعد آباد و تلاشهای فرهنگیان این منطقه به مناسبت هفته بزرگداشت معلم، با اشاره به جایگاه معلمان در اعتلای سطح فرهنگ و آموزش جامعه اظهار داشت: تکریم مقام معلم، تکریم علم و آگاهی و آیندهسازی برای ایران اسلامی است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگیان در تربیت نسلهای آینده افزود: نقش فرهنگیان در تربیت نسلهای آینده «بیبدیل» است. پیشرفت هر جامعهای، ریشه در تلاش بیوقفه معلمان و مربیان آن آموزشی آن جامعه دارد.
سرپرست بخشداری سعدآباد ، با اشاره به سالروز شهادت معلم بزرگ انقلاب اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری و تبریک هفته معلم، اظهار داشت: هفته معلم تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ یادآور نقش برجسته معلمان در هدایت فکری و اخلاقی جامعه است. امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذاری معلمان در شکلدهی به آینده جوانان این مرز و بوم نمایان است و ما وظیفه داریم از این قشر فرهیخته حمایت کنیم.
سلیمی مفرد با اشاره به برنامههای خود در حوزه آموزش عنوان کرد: تقویت زیرساختهای آموزشی، همکاری با اداره آموزشوپرورش و حمایت از فعالیتهای فرهنگی از جمله اقداماتی است که با جدیت در مجموعه بخشداری دنبال میکنیم و باور داریم که پیشرفت پایدار و تعالی جامعه از مسیر ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش میگذرد.
سلیمیمفرد همچنین از مدیریت آموزش و پرورش منطقه سعدآباد بهدلیل حضور فعالانه در اجتماعات مردمی شبانه، تعامل نزدیک با مجموعه بخشداری و سایر دستگاههای اجرایی و تلاشهای انجامشده برای ارتقای کیفیت آموزشی قدردانی کرد.
سید ابراهیم موسوی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه سعدآباد نیز ضمن قدردانی از حضور مسئولان بخش سعدآباد، گزارشی کوتاه از فعالیتها، برنامههای آموزشی و نیازهای حوزه تعلیم و تربیت در بخش ارائه کرد.
در پایان بخشدار سعد آباد از رئیس و کارکنان اداره آموزشوپرورش سعد آباد و تلاشهای فرهنگیان این منطقه تجلیل کرد.
