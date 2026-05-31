سلیمی مفرد: نگاه ویژه به حل مشکلات مددجویان در سعدآباد صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی سلیمی مفرد یکشنبه شب در نشستی با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر، پیرامون عملکرد کمیته امداد در بخش سعدآباد و راهکارهای توسعه خدمات حمایتی گفت‌وگو کرد.

سرپرست بخشداری سعدآباد با اشاره به تنوع خدمات کمیته امداد در حوزه‌های مختلف از جمله تسهیلات اشتغال‌زایی به منظور توانمندسازی مددجویان، تأمین مسکن و کمک‌های موردی اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی و محدودیت‌های مالی برخی خانوارها در سطح بخش، انتظار می‌رود نگاه ویژه‌تری در زمینه ارائه خدمات و حمایت‌های کمیته امداد به مددجویان بخش سعدآباد صورت گیرد.

سلیمی مفرد همچنین با تقدیر از همکاری رئیس کمیته امداد بخش سعدآباد افزود: تعامل سازنده میان بخشداری و کمیته امداد موجب تسریع در رفع مشکلات مددجویان و ارتقای خدمت‌رسانی به جامعه هدف شده است.