به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به جایگاه والای معلمان در نظام تعلیم و تربیت کشور، بر تداوم مسیر «جهاد علمی و تربیتی» فرهنگیان تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور بر عهد خود با شهدا استوار مانده و فرهنگیان همچنان در مسیر بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، با انگیزه‌ای مضاعف در سنگر علم و آموزش ایفای نقش می‌کنند.

نظری با بیان اینکه بیش از ۴۴۵ هزار معلم در فرایند انتخاب معلمان نمونه کشور مشارکت داشته‌اند، افزود: استان گلستان در این رقابت ملی موفق به کسب جایگاه ممتاز شده و در کنار سه استان برتر کشور، دارای دو معلم نمونه کشوری است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای سرمایه انسانی در استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین با اشاره به نهضت ملی مدرسه‌سازی گفت: در یک سال گذشته ۱۵۴ پروژه آموزشی در استان تعریف شد که از این میان ۵۵ پروژه به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۳۰۰ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی استان افزوده شده است.

وی با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی و ورزشی استان اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی گلستان همچنان پایین‌تر از میانگین کشور است، اما با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مشارکت دستگاه‌ها، روند بهبود شاخص‌ها آغاز شده است.

نظری همچنین به موضوع هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳۱ درصد از کلاس‌های درس استان به تجهیزات هوشمند مجهز شده‌اند و هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، رسیدن به ۵۰ درصد پوشش در این حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت دستگاه قضایی، مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و همراهی نهادهای امنیتی و فرهنگی را از عوامل مهم پیشبرد اهداف آموزشی استان دانست و افزود: انسجام و وحدت موجود در گلستان، زمینه‌ساز شتاب در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با قدردانی از تلاش فرهنگیان، خیرین و مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: آموزش و پرورش اولویت اصلی توسعه استان است و با ادامه این مسیر، آینده‌ای روشن‌تر برای دانش‌آموزان و نظام تعلیم و تربیت رقم خواهد خورد.