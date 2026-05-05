به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، عصر امروز (سهشنبه) در همایش «کسبوکار در بحران» اظهار کرد: امروز در یکی از پیچیدهترین و در عین حال تعیینکنندهترین مقاطع تاریخی کشور قرار داریم و با هزینههای سنگینی در حال رویارویی هستیم.
وی با اشاره به معیارهای پیروزی در این نبرد نابرابر گفت: ما توانستیم در سطح راهبردی با موفقیت ادامه مسیر دهیم. در جنگی که یک کشور به طور مستقیم و نابرابر علیه ما آغاز کرده، معیارهای پیروزی متفاوت است. دشمن به دنبال تغییر نقشه و جغرافیا و به عبارت دیگر «تغییر رژیم» بود، اما امروز میتوانیم بگوییم تمامیت ارضی کشور حفظ شده است، کشورمان اشغال نشده است، انسجام ملی ما منسجمتر از قبل شده است، کارکرد نظام حتی در بخشهایی که ضعیف شده، ادامه دارد و مهمتر از همه، دشمن نتوانست اراده سیاسی خود را بر ما تحمیل کند.
رئیس سازمان بهینهسازی تأکید کرد: در هیچکدام از این اهداف شکست نخوردیم. اقتصاد کشور با وجود فشار فراوان از پا نیفتاد و جنگ خیابانی رخ نداد. شواهد نشان میدهد که دشمن واقعاً در حال طراحی برای خروج از معرکهای است که خود در آن گرفتار شده است.
سقاب اصفهانی افزود: طبق روایت آقای عراقچی، نگاه کشورهای دیگر به ایران پیش و پس از جنگ تفاوت چشمگیری کرده است. اما همچنان باید منتظر اقدامات ناگهانی و پرریسک از سوی طرف مقابل باشیم. لازم است در وضعیت آمادهباش، نقاط تعادلی کار را حفظ کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که ایران با هماهنگی دیپلماسی و مدیریت داخلی، این دوران بحرانی را پشت سر بگذارد و تأکید کرد: پیروزیهای ذکر شده واقعی هستند، اما هیچ جنگی بدون هزینه نیست. مردم باید بدانند برخی ذخایر و منابع ما آسیب دیده است. متأسفانه برخی مسئولان به دنبال پنهان کردن این هزینهها هستند، اما به عقیده من این کار اشتباه است و مردم باید در جریان واقعیت باشند.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی با اشاره به خسارتهای وارد شده تصریح کرد: ما در حوزه نفت و گاز آسیبهای جدی دیدیم، هرچند خودمان را برای وقایع سختتر آماده کرده بودیم و آسیب نهایی کمتر از برآوردهای اولیه بود. همچنین برای بازگشت به وضعیت قبل – که آن هم خود وضعیت مطلوبی نبود و پرچالش بود – نزدیک به دو سال زمان نیاز داریم. برخی آمارهای متفاوت از خسارات در فضای مجازی منتشر میشود، اما تحقیقات تخصصی ما ارقام کمتری را نشان میدهد.
سقاب اصفهانی در ادامه با بیان اینکه دولت در یکی از سختترین برهههای تاریخی در تلاش برای مدیریت کشور است، گفت: با توجه به شهادتهایی که در رأس نظام داشتیم، قطعاً دولت این دوران را با موفقیت پشت سر گذاشته است. ما هدف واضحی را طراحی کردهایم تا جریان تولید را حداکثری حفظ کنیم و اجازه ندهیم بحران شدیدتر شود. اگر سناریوی مشخصی نداشته باشیم، کاهشهای معنادارتری در حوزه انرژی خواهیم داشت.
وی در مهمترین هشدار خود اظهار کرد: زمستان پیشرو، یکی از سختترین و قطعاً پرچالشترین زمستانها در حوزه انرژی خواهد بود. ما راهبرد افزایش تولید و تنوعبخشی به سوخت کشور را در میانمدت و بلندمدت دنبال میکنیم، اما راهبردی که در کوتاهمدت پاسخگو باشد، کاهش مصرف است. به همین دلیل، مصرف را به عنوان ریشه اصلی مسائل هدف قرار دادهایم.
سقاب اصفهانی در ادامه این همایش خاطرنشان کرد: آبی که از خلیج فارس تأمین میکنیم، حدود ۳ تا ۳.۵ یورو برای ما هزینه تولید دارد. یک پیشنهاد خوب مطرح شده است که اجازه بدهید مردم هر مترمکعب آب کمتر از سهمیه خود مصرف کنند، ما همان آب را ۳ یورو از آنها بخریم. در این صورت، دیگر نیازی نیست به کسی بگوییم چطور حمام برود یا چطور آب مصرف کند. مردم خودشان بهتر میفهمند چه کار کنند. اگر این مدل درست اجرا شود، بدون اینکه یک نیروگاه یا کارخانه جدید بسازیم، معادل چندین فاز تولیدی برای کشور ظرفیت تازه ایجاد میکنیم.
وی عنوان کرد: چیزی که امروز واقعاً به ایران کمک میکند، سرمایهگذاری در بخش بهرهوری است. آینده ایران در ساختن بخاری و آبگرمکن و یخچال نیست. آینده ایران در دو چیز است: بهرهوری و تغییر سبک زندگی. ما بزرگترین دورریز انرژی را در دنیا داریم. مثلاً بحرین از ضایعات کشتارگاههای خود پلاسما میگیرد و دو برابر گوشت، درآمد ارزی به دست میآورد، اما ما همان منابع را دور میریزیم.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی اذعان داشت: بحرانی که امروز در اقتصاد ایران میبینیم، ریشه در بهرهوری بسیار پایین دارد. اما همین ضعف، یک فرصت طلایی است؛ چون سالهاست بهرهوری پایین بوده و بدون سرمایهگذاری عظیم جدید، میتوانیم ظرفیت اقتصادی کشور را بالا ببریم. اما به هیچ وجه با روشهای دستوری و زوری به نتیجه نمیرسیم. اگر هم کوتاهمدت جواب بدهد، حتماً ناپایدار است.
وی افزود: بعضی میگویند در زمان جنگ چارهای جز دستور دادن نیست، اما بعد از جنگ جمعش میکنیم. تاریخ حکمرانی ما نشان داده چنین چیزی ممکن نیست. هر کاری که کردهایم، ماندگار شده. مگر ستاد تنظیم بازار را جمع کردند؟ چرا جمع نشد؟ چون همیشه شرایط حساس هست. واقعیت این است که باید یک بار برای همیشه، از پایه، سازوکار درست طراحی کنیم. حرفم روشن است: بدون درگیریهای سیاسی و حزبی، بدون توجه به باورها و سبک زندگی افراد، باید دست به دست هم بدهیم و ایران را دوباره بسازیم.
سقاب اصفهانی در ادامه تصریح کرد: بزرگترین بیبهرهوری ما در بخش انرژی است. شما بروید جلوی علمک گازی خانهتان بایستید، بو میدهد. یعنی نشتی داریم. کجای دنیا دولت تا جلوی خانه مردم گاز و برق میبرد؟ کار دولت سیاستگذاری است. در دنیا شرکتهای خردهفروش انرژی وجود دارند. در ایران هم هست. فقط باید آنها را تقویت کنیم و دولت قدم به قدم عقب بیاید.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی عنوان کرد: دستگاه بینیاز است بیاید وسط نیروگاه و کارخانه و خانه مردم. نیروگاه بخش خصوصی است، کارخانه و خانه هم بخش خصوصی هستند. دولت فقط لوله را در اختیار دارد. الان همه سر هم کلاه میگذارند، دزدی میکنند، آمارها را جابهجا میکنند. چون تکنولوژی قدیمی است. یک بار باید بگوییم: بس است. دولت در بهترین حالت فقط میتواند چند صفحه کاغذ بنویسد و سیاستگذاری کند. اگر فکر کند میتواند بیشتر از این کار کند، کشور را به بیراهه میبرد.
سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد:
تمرکز دولت نباید این باشد که «چطور انرژی را مدیریت کند». تمرکز دولت باید طراحی سیستمی باشد که منافع مختلف در آن با هم درگیر شوند و کسی نتواند تخلف کند. مثلاً امروز از فروشنده میپرسیم چرا کارت به کارت میکنی؟ میگوید راحت است. اما بعد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید ساعتها وقت بگذارند و حسابها را بررسی کنند که پول کجا رفته. اما در بقیه دنیا چه کردهاند؟ مالیات ارزش افزوده را به دستگاه پوز وصل کردهاند. وقتی مشتری بگوید کارت به کارت کنم، فروشنده میگوید نه، از جیب من میرود. مسئله حل میشود بدون اینکه سازمان اضافهای ایجاد شود.
وی در پایان اظهار کرد: ما نظام حکمرانی را خسته کردهایم. مدیران از صبح تا نیمهشب کار میکنند، اما نتیجه نمیگیرند. راه حل این است که منافع را در مقابل هم قرار دهیم. اگر این کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، همان مأمورانی که الان لولهها را کشیدهاند، در قالب شرکت، حواسشان به مصرف و قبضها خواهد بود. خواهش من از همه دوستان این است که کمک کنند. باید دست به دست هم بدهیم و ایران را بسازیم.
